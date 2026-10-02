Νοκ-άουτ ο Κατσίβελης για την ΑΕΚ, χάνει την πρεμιέρα της GBL με το Μαρούσι

Νέο πρόβλημα αντιμετωπίζει το «στρατόπεδο» της ΑΕΚ ενόψει της έναρξης της GBL, καθώς ο Δημήτρης Κατσίβελης τέθηκε νοκ-άουτ. Ο διεθνής γκαρντ υπέστη θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Κατσίβελης δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κόντρα στο Μαρούσι, η οποία σηματοδοτεί την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Η διάγνωση και η κατάσταση του τραυματισμού

Ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος αποτελεί σημαντικό μέλος της «Ένωσης», υπεβλήθη σε λεπτομερείς εξετάσεις στο Mediterraneo Hospital. Εκεί, οι ιατροί προχώρησαν στη διάγνωση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο αθλητής. Διαπιστώθηκε ότι ο έμπειρος γκαρντ έχει υποστεί θλάση ελαφριάς μορφής, ένα τραυματισμό που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

Η θλάση εντοπίζεται συγκεκριμένα στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού, μια ευαίσθητη περιοχή για έναν καλαθοσφαιριστή. Λόγω της φύσης και της θέσης του τραυματισμού, ο Δημήτρης Κατσίβελης έχει ήδη ξεκινήσει ειδική θεραπευτική αγωγή. Αυτή η αγωγή κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση του ποδιού του και την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Απουσία από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Η ατυχής αυτή εξέλιξη καθιστά τον Δημήτρη Κατσίβελη μη διαθέσιμο για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Η ομάδα της «Ένωσης» ξεκινά τις υποχρεώσεις της στην GBL αντιμετωπίζοντας το Μαρούσι. Ο αγώνας αυτός έχει οριστεί για τις 3 Οκτωβρίου, με την έναρξη της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένη για τις 16:00.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του διεθνούς γκαρντ για αυτό το αρχικό παιχνίδι της σεζόν. Η απουσία του Κατσίβελη αναγκάζει το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και να βρει εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη της θέσης του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η λίστα των τραυματιών της ΑΕΚ

Ο τραυματισμός του Δημήτρη Κατσίβελη προστίθεται σε μια ήδη υπάρχουσα λίστα προβλημάτων για την ΑΕΚ. Η ομάδα αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες παικτών λόγω τραυματισμών, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην προετοιμασία και τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Η ατυχία φαίνεται να μην έχει σταματημό για την «Ένωση» λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων.

Συγκεκριμένα, εκτός μάχης παραμένουν και άλλοι βασικοί παίκτες της ομάδας. Οι Ουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ βρίσκονται επίσης εκτός δράσης λόγω τραυματισμών. Αυτές οι απώλειες περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί ένα μειωμένο ρόστερ στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Η πρόκληση για τον Ντράγκαν Σάκοτα

Με τις συνεχόμενες απουσίες, ο Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική πρόκληση. Ο προπονητής της ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου η ομάδα να ξεκινήσει θετικά τις υποχρεώσεις της παρά τα προβλήματα. Η διαχείριση του ρόστερ και η εύρεση λύσεων για την κάλυψη των κενών αποτελούν προτεραιότητα.

Η ομάδα θα πρέπει να δείξει χαρακτήρα και να υπερβεί τις δυσκολίες που προκύπτουν από τους τραυματισμούς των παικτών της. Η προετοιμασία της ΑΕΚ έχει σημαδευτεί από αυτά τα απρόοπτα, τα οποία επηρεάζουν τη συνολική εικόνα και την ετοιμότητα των παικτών ενόψει των πρώτων αναμετρήσεων του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta