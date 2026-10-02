Το Porto Carras φιλοξένησε διεθνές τουρνουά γκολφ με συμμετοχές από 11 χώρες

Το Porto Carras Grand Resort αποτέλεσε για ακόμη μία φορά το επίκεντρο της κοινότητας του γκολφ, φιλοξενώντας το Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour 2026. Η διοργάνωση, που διεξήχθη από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, προσέλκυσε παίκτες από έντεκα διαφορετικές χώρες, προσδίδοντας έναν έντονο διεθνή χαρακτήρα στο γεγονός. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών, επαγγελματίες και ερασιτέχνες golfers είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αγωνιστικές αναμετρήσεις και παράλληλες δράσεις.

Διεθνής παρουσία και φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών

Η φετινή διοργάνωση στο Porto Carras απέκτησε έναν ιδιαίτερα έντονο διεθνή χαρακτήρα, καθώς παίκτες από έντεκα χώρες έδωσαν το «παρών». Συγκεκριμένα, συμμετείχαν golfers από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, αλλά και την Ελλάδα. Αυτή η ευρεία γεωγραφική εκπροσώπηση ανέδειξε το τουρνουά σε ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του αθλήματος.

Οι συμμετέχοντες, τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες, βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Porto Carras Golf και του Porto Carras Meliton Hotel. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις τελούν υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Για τέσσερις ημέρες, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν αναμετρήσεις, προπονήσεις, premium φιλοξενία, καθώς και γαστρονομικές και οινικές εμπειρίες, ενισχύοντας το πνεύμα του networking και της ψυχαγωγίας.

Αθλητισμός και lifestyle σε ένα μοναδικό τοπίο

Το event στο Porto Carras δεν περιορίστηκε μόνο στην αγωνιστική διάσταση, αλλά συνέδεσε τον αθλητισμό με το lifestyle, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους συμμετέχοντες. Με φόντο το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της Χαλκιδικής, δημιουργήθηκαν δυνατές αναμνήσεις τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου του γκολφ. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί ένα πρώτο κεφάλαιο της συνολικής εμπειρίας, φέρνοντας κοντά golfers και ανθρώπους του αθλήματος με κοινό προορισμό τη Χαλκιδική.

Στο πλαίσιο αυτής της εμπειρίας, η AEGEAN διαδραμάτισε έναν ξεχωριστό ρόλο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ως Official Air Carrier του Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour. Η συμβολή της εταιρείας ήταν καθοριστική για τη μεταφορά των συμμετεχόντων, υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα και την οργανωτική αρτιότητα του τουρνουά.

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με το Save Your Hood

Η φετινή διοργάνωση του Porto Carras Pro-Am 2026 επέδειξε και κοινωνική ευθύνη, στηρίζοντας ενεργά τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Save Your Hood. Ο οργανισμός αυτός έχει ως βασικό στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών για τη δημιουργία καθαρότερων γειτονιών, την προστασία της φύσης, την προώθηση της ανακύκλωσης, καθώς και την παροχή υποστήριξης σε περιπτώσεις κρίσεων, όπως πυρκαγιές και πλημμύρες, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποταμών, η οποία εορτάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση ένωσε τις δυνάμεις της με το Save Your Hood στη Χαλκιδική. Προγραμματίστηκαν δράσεις χαρτογράφησης, καθαρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε καίρια σημεία και ρέματα της περιοχής. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Προετοιμασία και αγωνιστική κορύφωση

Η εμπειρία για τους golfers ξεκίνησε ήδη από το στάδιο της εγγραφής (registration), όπου παρέλαβαν τα goodie bags τους, μπαίνοντας άμεσα στο κλίμα της διοργάνωσης. Το πλούσιο πακέτο δώρων συντέθηκε με τη συμβολή των AEGEAN, Domaine Porto Carras, Olga Karaververis, Napapijri, EMENNA, TaylorMade και Anatomic Line, προσθέτοντας από την πρώτη στιγμή ξεχωριστές πινελιές στη φιλοξενία των συμμετεχόντων.

Ακολούθησε το practice round, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική γνωριμία με το αγωνιστικό τερέν. Αυτή η φάση έδωσε την ευκαιρία στους golfers να προετοιμάσουν τη στρατηγική τους, πριν από την έναρξη των επίσημων γύρων. Με την έναρξη των αγώνων, ο ρυθμός ανέβηκε και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις ομαδικές αναμετρήσεις, με τις ομάδες να διεκδικούν κάθε βαθμό στους δύο γύρους του Pro-Am. Η αγωνιστική κορύφωση της διοργάνωσης ήρθε στη συνέχεια με τα ατομικά αγωνίσματα, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους ερασιτέχνες golfers.

Με πληροφορίες από: Gazzetta