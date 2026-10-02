Η ΒΙΚΟΣ COLA επίσημος χορηγός ονοματοδοσίας του Γ.Σ. Σοφάδων

Η ΒΙΚΟΣ COLA ενισχύει τη στήριξή της στον ελληνικό αθλητισμό, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επίσημου χορηγού ονοματοδοσίας για τον Γυμναστικό Σύλλογο Σοφάδων. Η συνεργασία αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, κατά την οποία η ομάδα θα φέρει την ονομασία Γ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΒΙΚΟΣ COLA.

Αυτή η κίνηση έρχεται να ενδυναμώσει την αγωνιστική πορεία του συλλόγου, με στόχο τη δυναμική του παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ. Η χορηγία υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για έμπρακτη στήριξη του αθλητισμού, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Η νέα ονομασία και οι στόχοι της συνεργασίας

Η ΒΙΚΟΣ COLA, μέσω αυτής της συνεργασίας, ενισχύει την προσπάθεια του Γυμναστικού Συλλόγου Σοφάδων να συνεχίσει την πορεία του με δυναμισμό και προσήλωση στους αγωνιστικούς του στόχους. Η ομάδα θα αγωνίζεται πλέον ως Γ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΒΙΚΟΣ COLA, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Ως επίσημος χορηγός ονοματοδοσίας για την περίοδο 2026-2027, η ΒΙΚΟΣ COLA βρίσκεται δίπλα στην ομάδα και την τοπική κοινωνία των Σοφάδων. Η στήριξη αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών που φέρνουν τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες πιο κοντά, αξιοποιώντας τον αθλητισμό ως μέσο σύνδεσης και ανάπτυξης.

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Σεπετά

Ο Κωνσταντίνος Σεπετάς, Chief Marketing Officer της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα συνεργασία. Δήλωσε ότι με ιδιαίτερη χαρά η εταιρεία στηρίζει τον Γ.Σ. Σοφάδων μέσω της ΒΙΚΟΣ COLA, ενισχύοντας την προσπάθεια της ομάδας και τη δυναμική της παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο κ. Σεπετάς υπογράμμισε επίσης την προτίμηση της εταιρείας, ως εταιρείας από την Ήπειρο, να βρίσκεται δίπλα σε ομάδες και πρωτοβουλίες που διαθέτουν ουσιαστική σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της ΒΙΚΟΣ COLA για την υποστήριξη του περιφερειακού αθλητισμού.

Η τοποθέτηση του Δημήτριου Πώποτα

Από την πλευρά του, ο Δημήτριος Πώποτας, Πρόεδρος του Γ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας. Όπως δήλωσε, στην επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυσή του, ο Γ.Σ. Σοφάδων πραγματοποιεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εξέλιξη και την ενδυνάμωση της ομάδας.

Ο κ. Πώποτας τόνισε ότι η συνεργασία με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων και τη ΒΙΚΟΣ COLA αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον σύλλογο. Επεσήμανε πως η στήριξη μιας εταιρείας με ισχυρή παρουσία και σταθερή σχέση με τον ελληνικό αθλητισμό συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για το μπάσκετ της περιοχής των Σοφάδων.

Σημασία για το μπάσκετ των Σοφάδων

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να προσφέρει στον Γ.Σ. Σοφάδων τα απαραίτητα εφόδια για να διατηρήσει και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του στο ελληνικό μπάσκετ. Η υποστήριξη της ΒΙΚΟΣ COLA δημιουργεί νέες προοπτικές για την ομάδα, επιτρέποντάς της να επιδιώξει τους αγωνιστικούς της στόχους με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Η χορηγία αυτή δεν αφορά μόνο την ομάδα, αλλά και την ευρύτερη αθλητική κοινότητα των Σοφάδων, καθώς ενισχύει την ανάπτυξη του μπάσκετ στην περιοχή. Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, ο αθλητισμός αποκτά τη δυνατότητα να λειτουργεί ως καταλύτης για την κοινωνική συνοχή και την προώθηση υγιών προτύπων.

Με πληροφορίες από: Reader