Ο Κλεμάν Τουρπέν θα διευθύνει το κρίσιμο Ελλάδα – Γερμανία στην Τούμπα

Η UEFA ανακοίνωσε τον ορισμό του Γάλλου διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία. Το παιχνίδι, που χαρακτηρίζεται ως σπουδαίο και ίσως κομβικό, θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 21:45, στο γήπεδο της Τούμπας. Η ελληνική ομάδα προετοιμάζεται για αυτή τη σημαντική αναμέτρηση, έχοντας αφήσει πίσω της την ισοπαλία με την Ολλανδία.

Ο ορισμός του elite Γάλλου διαιτητή

Ο Κλεμάν Τουρπέν, ένας 44χρονος Γάλλος διαιτητής, ορίστηκε από την UEFA ως ο άρχοντας της αναμέτρησης. Πρόκειται για έναν elite και πολύπειρο ρέφερι, ο οποίος είναι γνωστός στην ευρωπαϊκή σκηνή για την παρουσία του σε κορυφαία παιχνίδια.

Τον Τουρπέν θα πλαισιώσει μια αμιγώς γαλλική διαιτητική ομάδα. Βοηθοί του θα είναι οι Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Ερίκ Βατελιέ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ζερόμ Μπρισάρ, με AVAR τον Μπαστιέν Ντεσεπί.

Η πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της League A του Nations League, έχοντας συγκεντρώσει 7 πόντους. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει σημειώσει δύο εκτός έδρας νίκες, επικρατώντας της Σερβίας με 1-2 και των «Πάντσερ» με 0-1. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα έχουν φέρει την Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση στον όμιλο.

Πριν από την αναμέτρηση με τη Γερμανία, η Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη επίσης στο γήπεδο της Τούμπας. Η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια ακόμη τεράστια νίκη σε αυτό το ματς, αλλά πλέον στρέφει την προσοχή της στο επόμενο, επιδιώκοντας να συνεχίσει την καλή της πορεία.

Το προφίλ της Γερμανίας και η σημασία του αγώνα

Η Γερμανία, η οποία χαρακτηρίζεται ως πανίσχυρη ομάδα, έρχεται στην αναμέτρηση έχοντας καταγράψει την πρώτη της νίκη στην εποχή Κλοπ. Συγκεκριμένα, νίκησε τη Σερβία εύκολα με 2-0 στο άλλο ματς του ομίλου. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει την ανερχόμενη δυναμική της γερμανικής ομάδας.

Το παιχνίδι της Κυριακής θεωρείται ίσως το πιο κομβικό της διοργάνωσης για την Εθνική Ελλάδας, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της στον όμιλο και τις πιθανότητές της για πρόκριση. Η ελληνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία με στόχο να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα και να διατηρήσει την πρωτιά.

Η εμπειρία του Κλεμάν Τουρπέν στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Ο Κλεμάν Τουρπέν είναι γνώριμος στο ελληνικό φίλαθλο κοινό από προηγούμενες διαιτησίες του. Τη σεζόν 2019-2020, είχε σφυρίξει δύο αναμετρήσεις στα Playoffs της Stoiximan Super League, αφήνοντας το στίγμα του στα ελληνικά γήπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 28 Ιουνίου 2020, είχε διευθύνει το παιχνίδι ΑΕΚ – Ολυμπιακός, το οποίο έληξε 1-2 στο ΟΑΚΑ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 19 Ιουλίου του ίδιου έτους, ήταν ο διαιτητής στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Άρης, που έληξε ισόπαλη 0-0 στην Τούμπα. Επιπλέον, φέτος διεύθυνε την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, για τη ρεβάνς των playoffs του Champions League.

Διεθνής αναγνώριση και κορυφαίες διοργανώσεις

Ο Κλεμάν Τουρπέν συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους διαιτητές της ευρωπαϊκής σκηνής, έχοντας πλούσια παρουσία σε κορυφαία παιχνίδια και μεγάλους τελικούς. Το 2022, είχε την τιμή να διευθύνει τον τελικό του Champions League, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Την προηγούμενη χρονιά, ο Γάλλος ρέφερι είχε αναλάβει και τον τελικό του Europa League, όπου αναμετρήθηκαν η Βιγιαρεάλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η εμπειρία του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είναι τεράστια, καθώς έχει διευθύνει συνολικά 74 αναμετρήσεις Champions League. Επιπλέον, στο Μουντιάλ του 2026, σφύριξε τέσσερα παιχνίδια, με πιο πρόσφατο τον προημιτελικό στον οποίο η Αγγλία πήρε την πρόκριση απέναντι στη Νορβηγία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko