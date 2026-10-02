Ο Τρόι Πάροτ σκόραρε δύο φορές για την Ιρλανδία στο Nations League, με το ένα γκολ να θυμίζει Μέσι

Ο Τρόι Πάροτ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή για την Ιρλανδία στον χθεσινό αγώνα εναντίον της Αυστρίας, που διεξήχθη στο Δουβλίνο για την 3η αγωνιστική των ομίλων του UEFA Nations League. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μπέτις σημείωσε δύο τέρματα, γνωστά ως «ντοπιέτα», συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του βαθμού της ισοπαλίας από την ομάδα του. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το πρώτο του γκολ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως μια εντυπωσιακή ενέργεια που παρέπεμπε στον Λιονέλ Μέσι.

Ο αγώνας στο Δουβλίνο για το Nations League

Η Ιρλανδία υποδέχθηκε την Αυστρία στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του UEFA Nations League. Η αναμέτρηση διεξήχθη χθες, 1η Οκτωβρίου, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν σημαντικούς βαθμούς στην πορεία τους στη διοργάνωση. Η γηπεδούχος ομάδα, γνωστή και ως ο «Πράσινος Στρατός», κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό της ισοπαλίας, χάρη στην εξαιρετική απόδοση του Τρόι Πάροτ.

Ο αγώνας προσέφερε έντονες στιγμές και ανατροπές, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η συνεισφορά του Ιρλανδού επιθετικού ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του σκορ, καθώς τα δύο του τέρματα έδωσαν προβάδισμα στην ομάδα του σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Το εντυπωσιακό πρώτο γκολ του Πάροτ

Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Τρόι Πάροτ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Ιρλανδία με έναν τρόπο που εντυπωσίασε τους πάντες. Ο Άνταμ Άιντα έστειλε την μπάλα στον επιθετικό, ο οποίος στη συνέχεια πραγματοποίησε μια απίστευτη κούρσα από το κέντρο του γηπέδου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας, ο Πάροτ κατάφερε να περάσει έναν αμυντικό της Αυστρίας και να κάνει ποδιά σε έναν άλλον, φτάνοντας στη μικρή περιοχή των αντιπάλων του. Το τελείωμα ήταν εξίσου όμορφο, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, χαρίζοντας το προβάδισμα στην ιρλανδική ομάδα. Η συγκεκριμένη ενέργεια θύμισε έντονα τον τρόπο παιχνιδιού του Λιονέλ Μέσι, προκαλώντας τον θαυμασμό.

Η «ντοπιέτα» και το προβάδισμα της Ιρλανδίας

Ο Τρόι Πάροτ δεν σταμάτησε στο ένα γκολ, καθώς λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου διπλασίασε τα τέρματα για τον «Πράσινο Στρατό». Αυτή η «ντοπιέτα» του επιθετικού της Ρεάλ Μπέτις έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα στην Ιρλανδία, δημιουργώντας προσδοκίες για την κατάκτηση του «τριπόντου».

Η ομάδα της Ιρλανδίας έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα με το προβάδισμα των δύο τερμάτων, χάρη στην αποτελεσματικότητα του Πάροτ στην επίθεση. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση του σκορ στο πρώτο ημίχρονο, δίνοντας στην Ιρλανδία μια ισχυρή βάση για τη συνέχεια.

Η αντίδραση της Αυστρίας και η τελική ισοπαλία

Παρά το διπλό προβάδισμα που είχε εξασφαλίσει η Ιρλανδία, αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό για να της χαρίσει τη νίκη. Οι φιλοξενούμενοι από την Αυστρία αντέδρασαν άμεσα και δυναμικά στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Με δύο γκολ που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις έξι λεπτών, η Αυστρία κατάφερε να φέρει τον αγώνα στα ίσα, ισοφαρίζοντας το σκορ. Έτσι, παρά την εξαιρετική εμφάνιση και τα δύο τέρματα του Τρόι Πάροτ, οι Ιρλανδοί δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και να πάρουν το «τρίποντο», με τον αγώνα να ολοκληρώνεται με ισοπαλία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta