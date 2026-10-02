Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ΠΑΟΚ Β σε φιλικό με γκολ του Λουσέ – Επέστρεψε ο Μπανζά

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ Β με σκορ 1-0 σε φιλική αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα, η οποία διεξήχθη το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Τομ Λουσέ στο 12ο λεπτό, ενώ ο Σιμόν Μπανζά επέστρεψε στη δράση μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Κονγκό. Ο προπονητής Αλέσιο Λίσι είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και πρόσωπα, εκμεταλλευόμενος τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Η φιλική αναμέτρηση στη Νέα Μεσημβρία

Η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την ομάδα του ΠΑΟΚ Β σε ένα οικογενειακό φιλικό παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10). Η αναμέτρηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, προσφέροντας στον προπονητή Αλέσιο Λίσι την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, καθώς και να διατηρήσει τους ποδοσφαιριστές σε αγωνιστικό ρυθμό.

Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν σε δύο ημίχρονα, διάρκειας 35 λεπτών το καθένα. Η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 1-0, σε ένα παιχνίδι που είχε ως βασικό στόχο την αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού. Η διεξαγωγή του φιλικού έγινε εκμεταλλευόμενη τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στο τεχνικό επιτελείο να κάνει τις απαραίτητες δοκιμές.

Το γκολ του Τομ Λουσέ

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, το οποίο έκρινε και την έκβαση του φιλικού, σημειώθηκε στο 12ο λεπτό. Ο Τομ Λουσέ ήταν ο ποδοσφαιριστής που βρήκε δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

Ο Γάλλος μέσος εκτέλεσε ένα δυνατό σουτ από λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Κατά τη διάρκεια του φιλικού, και οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αρκετές δοκιμές, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές τους. Αυτό επέτρεψε την αξιολόγηση της αγωνιστικής ετοιμότητας και των δυνατοτήτων του κάθε παίκτη.

Η επιστροφή του Σιμόν Μπανζά στη δράση

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας ήταν η παρουσία και η επανένταξη του Σιμόν Μπανζά στις αγωνιστικές δραστηριότητες. Ο ποδοσφαιριστής επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα του Κονγκό, όπου είχε κληθεί.

Ο Μπανζά πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό παιχνίδι, γεγονός που σηματοδοτεί την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με τον «Δικέφαλο». Η συμμετοχή του στο οικογενειακό φιλικό αποτελεί ένα θετικό βήμα για την πλήρη επανένταξή του στην ομάδα και την ενίσχυση των επιλογών του προπονητικού επιτελείου.

Ατομικό πρόγραμμα για τέσσερις ποδοσφαιριστές

Την ίδια ώρα που διεξαγόταν το φιλικό, τέσσερις ποδοσφαιριστές συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα προπόνησης στο γήπεδο. Πρόκειται για τους Δημήτρη Γιαννούλη, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Ντιέγκο Κόστα και Αρίτς Ελουστόντο.

Οι συγκεκριμένοι παίκτες ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης ή συντήρησης, διατηρώντας τη φυσική τους κατάσταση και προετοιμαζόμενοι για την πλήρη επανένταξή τους στις ομαδικές προπονήσεις. Η συνέχιση του ατομικού τους προγράμματος εντάσσεται στο πλαίσιο της προσεκτικής διαχείρισης του ρόστερ από το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα του «Δικεφάλου» μετά το φιλικό

Μετά την ολοκλήρωση του οικογενειακού φιλικού και τις προπονήσεις της εβδομάδας, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα έχουν διήμερο ρεπό. Αυτή η ανάπαυλα έχει προγραμματιστεί για να ανακτήσουν δυνάμεις και να ξεκουραστούν ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η επόμενη προπόνηση του «Δικεφάλου» έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (5/10). Θα πραγματοποιηθεί στις 17:30, και πάλι στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, σηματοδοτώντας την επιστροφή στις εντατικές προπονήσεις μετά το σύντομο διάλειμμα και την προετοιμασία για τους επόμενους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta