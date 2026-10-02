Βαγγέλης Παυλίδης: «Ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη που γεννήθηκα, θα θυμάμαι για πάντα το ματς»

Η Εθνική ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία για το Nations League, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Ο αρχηγός της ομάδας, Βαγγέλης Παυλίδης, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε την ξεχωριστή σημασία αυτής της αναμέτρησης. Ο Έλληνας στράικερ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα θυμάται για πάντα αυτό το παιχνίδι, λόγω της ιδιαίτερης συναισθηματικής του φόρτισης.

Η ισοπαλία με την Ολλανδία και η μάχη στην κορυφή

Η αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League A του Nations League, έληξε με ισοπαλία 2-2. Η «γαλανόλευκη» άγγιξε τη νίκη, φτάνοντας μια ανάσα από ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, όμως οι «οράνιε» κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο φινάλε του αγώνα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2.

Παρά την απώλεια των δύο βαθμών, η Εθνική ομάδα διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει διαφορά δύο βαθμών από την Ολλανδία και τριών βαθμών από τη Γερμανία, συνεχίζοντας την πορεία της στον όμιλο με στόχο την επίτευξη των στόχων της.

Η ιδιαίτερη σημασία της Τούμπας για τον Παυλίδη

Για τον Βαγγέλη Παυλίδη, η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε ξεχωριστή σημασία και προσωπικό χαρακτήρα. Ο Έλληνας στράικερ επέστρεψε στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου γεννήθηκε, για να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.

Η παρουσία ενός κατάμεστου γηπέδου στην Τούμπα, στη γενέτειρά του, αποτέλεσε έναν από τους κύριους λόγους που ο ίδιος δήλωσε ότι θα θυμάται για πάντα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό το γεγονός προσέδωσε έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό τόνο στην εμπειρία του, καθιστώντας τη βραδιά αξέχαστη.

Ο ποδοσφαιρικός δεσμός με την Ολλανδία

Εκτός από τη γενέτειρά του, ξεχωριστή σημασία για τον Βαγγέλη Παυλίδη είχε και ο αντίπαλος. Η Ολλανδία είναι η χώρα που τον «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά, δίνοντάς του την ευκαιρία να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς παγκοσμίως. Ο ίδιος έζησε εκεί ένα σημαντικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην Ολλανδία ως μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για εκείνον. Αυτός ο δεσμός προσέθεσε ένα επιπλέον επίπεδο συναισθηματικής φόρτισης στον αγώνα, καθώς αντιμετώπιζε την ομάδα μιας χώρας που τον σημάδεψε επαγγελματικά.

Η ανάρτηση και το μήνυμα του αρχηγού

Λίγη ώρα μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Βαγγέλης Παυλίδης προέβη σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτήν, τόνισε τους λόγους για τους οποίους η αναμέτρηση θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη του, μοιραζόμενος τις σκέψεις του με τους φιλάθλους.

«Ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα, απέναντι στην Ολλανδία, μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για μένα. Ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής. Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας ολοκλήρωσε το μήνυμά του με αναφορά στη συνέχεια: «Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα. Ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά. Πάμε όλοι μαζί την Κυριακή».

Η πορεία της Εθνικής και οι επόμενες προκλήσεις

Η ισοπαλία με την Ολλανδία, αν και δεν ήταν νίκη, διατήρησε την Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση στον όμιλο του Nations League. Η ομάδα συνεχίζει την προσπάθειά της για την επίτευξη των στόχων της, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχειας και της σκληρής δουλειάς.

Το μήνυμα «Ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά. Πάμε όλοι μαζί την Κυριακή» υποδηλώνει την επικείμενη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας και την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια και αφοσίωση ενόψει των επόμενων προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta