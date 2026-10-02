Η ΑΕΚ μπροστά σε απαιτητικό πρόγραμμα: Ο Νίκολιτς καλείται να ανοίξει το ροτέισον

Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα έως την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εκτεταμένο ροτέισον. Ο Σέρβος τεχνικός των κιτρινόμαυρων, Νίκολιτς, καλείται να αξιοποιήσει το βάθος του ρόστερ του Δικεφάλου, προκειμένου η ομάδα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που την περιμένουν. Το διάστημα αυτό θα δώσει απαντήσεις για την ανταπόκριση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο Champions League όσο και στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Η επανέναρξη με τον ΟΦΗ

Με την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί εντός έδρας τον ΟΦΗ. Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για την ομάδα του Νίκολιτς, καθώς ο ΟΦΗ ήταν η μοναδική ομάδα που κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΚ πέρυσι εντός συνόρων, και μάλιστα στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Ο βαθμός δυσκολίας είναι υψηλός και λόγω της άγνωστης συνθήκης μετά την παρατεταμένη διακοπή των τριών εβδομάδων, αλλά κυρίως λόγω της αγωνιστικής εικόνας του αντιπάλου. Το σύνολο του Χρήστου Κόντη έχει κερδίσει τον σεβασμό με τη δουλειά του στο χορτάρι, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Europa League, και με τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει έως σήμερα. Μεταξύ αυτών των αποτελεσμάτων συγκαταλέγεται και το εμφατικό διπλό, τόσο σε εικόνα όσο και σε σκορ, στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό το παιχνίδι με τον ΟΦΗ αποτελεί μόνο την αρχή για τον Δικέφαλο σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα.

Ευρωπαϊκή δοκιμασία στην Αγγλία

Μετά την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας θα ταξιδέψει στην Αγγλία, όπου θα παραμείνει για οκτώ ημέρες. Η επιστροφή του Champions League στην ποδοσφαιρική ζωή φέρνει την ΑΕΚ αντιμέτωπη με δύο σημαντικούς αγώνες στο Νησί.

Συγκεκριμένα, η Ένωση θα αγωνιστεί με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και στη συνέχεια με τη Σίτι στο Μάντσεστερ. Η σημασία και η αξία αυτών των αναμετρήσεων, δεδομένων των ονομάτων των αντιπάλων και της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη, είναι αυταπόδεικτη. Η ομάδα αναμένεται να συνοδεύεται από δεκάδες χιλιάδες φίλους της, σε μια πρωτόγνωρη και ανεπανάληπτη οπαδική απόβαση ελληνικής ομάδας στην «γηραιά Αλβιώνα».

Το ντέρμπι Κυπέλλου στην Τούμπα

Ενδιάμεσα στο απαιτητικό πρόγραμμα, η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει και μία αναμέτρηση για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Δικέφαλος θα βρεθεί στην Τούμπα στις 28 Οκτωβρίου, όπου θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ.

Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο προπονητής Νίκολιτς αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με φουλ αλλαγές στην ενδεκάδα, επιλέγοντας δηλαδή να μην χρησιμοποιήσει τις βασικές του επιλογές. Αυτή η προσέγγιση είναι αναμενόμενη, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τα σημαντικά παιχνίδια που ακολουθούν για την Ένωση μετά την αναμέτρηση Κυπέλλου στη Θεσσαλονίκη.

Η στρατηγική του ροτέισον

Η πρόχειρη ανάγνωση του προγράμματος της ΑΕΚ καθιστά σαφές πόσο κρίσιμο είναι το διάστημα που ακολουθεί την παρατεταμένη διακοπή για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Οι απαιτητικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη απαιτούν προσεκτική διαχείριση του έμψυχου δυναμικού.

Η αξιοποίηση του βάθους του κιτρινόμαυρου ρόστερ από τον Σέρβο τεχνικό αποτελεί υποχρέωση, προκειμένου η ομάδα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε όλα τα μέτωπα. Το φουλ ποδοσφαιρικό πρόγραμμα με τους σπουδαίους αγώνες προσφέρει ευκαιρίες για όλους τους παίκτες και απαιτεί συνεχή ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta