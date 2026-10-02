Ο Νίκος Σεβαστόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών

Σε πένθος βυθίστηκε το πρωί της Παρασκευής η οικογένεια της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Νίκου Σεβαστόπουλου. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Νίκος Σεβαστόπουλος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο Αττικόν, αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παρά τις προσπάθειες, δεν άντεξε και απεβίωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10).

Πρώτα βήματα και η πορεία στην ΑΕΚ

Ο Νίκος Σεβαστόπουλος γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1945, με τόπο καταγωγής του τον Ταύρο. Τα πρώτα του βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου τα πραγματοποίησε το 1957, ξεκινώντας την πορεία του από τον Πανθησειακό. Στη συνέχεια, το ταλέντο του τον οδήγησε στις ακαδημίες της ΑΕΚ, όπου γρήγορα ξεχώρισε ανάμεσα στους συνομηλίκους του για τις ικανότητές του.

Η επίσημη πρώτη του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα της Ένωσης καταγράφηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1963. Ήταν μια εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, η οποία έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα, με σκορ 0-0. Πριν από αυτό το ντεμπούτο, ο Σεβαστόπουλος είχε ήδη διακριθεί, συμμετέχοντας και πρωταγωνιστώντας στην ομάδα Νέων της ΑΕΚ, η οποία είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Το παρατσούκλι «Πελέ» και η πρώτη αποχώρηση

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Νίκου Σεβαστόπουλου και το αναμφισβήτητο ταλέντο του στο γήπεδο δεν πέρασαν απαρατήρητα. Οι ικανότητές του του χάρισαν μάλιστα το προσωνύμιο «Πελέ», ένα παρατσούκλι που υπογράμμιζε την ποιότητά του ως ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, η πορεία του στην ΑΕΚ διακόπηκε προσωρινά. Έπειτα από έναν αγώνα με τον Εθνικό, τιμωρήθηκε με τετράμηνο αποκλεισμό. Αυτό οδήγησε στην αποχώρησή του για τη Νότια Αφρική, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Χέλενικ, μιας ομάδας με έδρα το Κέιπ Τάουν. Εκεί, είχε την ξεχωριστή ευκαιρία να αντιμετωπίσει τη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία αγωνίζονταν θρύλοι του ποδοσφαίρου όπως ο Φέρεντς Πούσκας και ο Χέντο.

Η επιστροφή στην Ένωση και η ευρωπαϊκή πορεία

Το 1968, ο Νίκος Σεβαστόπουλος επέστρεψε στην ΑΕΚ, ενισχύοντας ξανά την ομάδα της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμμετείχε ενεργά στη σημαντική ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου, η οποία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Την ομάδα καθοδηγούσε ο Μπράνκο Στάνκοβιτς.

Εκείνη τη σεζόν, ο Σεβαστόπουλος κατέγραψε πέντε συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σημειώνοντας και ένα γκολ. Συνολικά, αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια με τη φανέλα της ΑΕΚ, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ, δείχνοντας ξανά την αξία του και συμβάλλοντας στις επιτυχίες της ομάδας.

Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του και η ζωή μετά το ποδόσφαιρο

Μία χρονιά αργότερα, το 1969, ο Νίκος Σεβαστόπουλος έφυγε ξανά για τη Νότια Αφρική. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, αποδεσμεύτηκε από την ΑΕΚ, συνεχίζοντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή σε άλλες ομάδες. Αγωνίστηκε στον Βύζαντα Μεγάρων, ενώ είχε και ένα πέρασμα από το Τορόντο του Καναδά.

Η ποδοσφαιρική του καριέρα ολοκληρώθηκε το 1981, όταν κρέμασε τα παπούτσια του σε ηλικία 36 ετών, φορώντας ξανά τη φανέλα του Βύζαντα Μεγάρων. Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του δραστηριότητα, ο Νίκος Σεβαστόπουλος εργαζόταν και ως μπάρμαν στο Χίλτον Αθηνών, μια απασχόληση που διατήρησε από το 1974 έως και το 1997.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader