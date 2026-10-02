Ο Ραφαέλ Φαν Ντερ Φάαρτ αποθέωσε τον Βαγγέλη Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο επιθετικός της Μπενφίκα, δέχθηκε δημόσια αποθέωση από τον παλαίμαχο Ολλανδό ποδοσφαιριστή, Ραφαέλ Φαν Ντερ Φάαρτ. Ο Φαν Ντερ Φάαρτ, ο οποίος πλέον εργάζεται ως σχολιαστής στην τηλεόραση, παραδέχθηκε ότι η εξέλιξη του Έλληνα φορ τον εξέπληξε. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League, όπου ο Παυλίδης είχε μια εξαιρετική εμφάνιση.

Η δήλωση του Φαν Ντερ Φάαρτ

Ο Ραφαέλ Φαν Ντερ Φάαρτ, ένας από τους σημαντικότερους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές της προηγούμενης δεκαετίας, μίλησε με θερμά λόγια για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Οι δηλώσεις του φιλοξενήθηκαν στο NOS, το ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Ολλανδίας. Ο Φαν Ντερ Φάαρτ, ο οποίος πλέον έχει περάσει στον χώρο της τηλεοπτικής ανάλυσης, εξέφρασε ανοιχτά τον θαυμασμό του για την πορεία και την απόδοση του Έλληνα επιθετικού.

Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός σχολιαστής τόνισε την έκπληξή του για το επίπεδο που έχει φτάσει ο Παυλίδης. Η αναγνώριση αυτή προήλθε από την εξαιρετική παρουσία του Έλληνα φορ στο γήπεδο, ο οποίος συνεχίζει να διακρίνεται τόσο με τον σύλλογό του, την Μπενφίκα, όσο και με το εθνόσημο. Η συγκεκριμένη αποθέωση υπογραμμίζει την αναγνώριση της αξίας του Παυλίδη από έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία και γνώση του ποδοσφαίρου.

Η αρχική αμφισβήτηση και η αναγνώριση

Ο Ραφαέλ Φαν Ντερ Φάαρτ δεν έκρυψε ότι η αρχική του εκτίμηση για τον Βαγγέλη Παυλίδη δεν ήταν τόσο θετική. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Δεν τον εκτιμούσα ιδιαίτερα» στο παρελθόν. Αυτή η αρχική αμφισβήτηση, ωστόσο, έχει πλέον αντικατασταθεί από πλήρη αναγνώριση της αξίας και της εξέλιξης του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η αλλαγή αυτή στην άποψη του Φαν Ντερ Φάαρτ δείχνει το πόσο εντυπωσιακή υπήρξε η πρόοδος του Παυλίδη. Ο Ολλανδός πρώην ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε δημόσια ότι έκανε λάθος στην αρχική του κρίση, κάτι που συμβαίνει σπάνια στον χώρο του αθλητισμού. Η ειλικρίνεια αυτή προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην αποθέωση του Έλληνα επιθετικού.

Ο ρόλος του Πιέρ Φαν Χόιντονκ

Στην ίδια δήλωση, ο Ραφαέλ Φαν Ντερ Φάαρτ αποκάλυψε και τον ρόλο ενός άλλου γνωστού Ολλανδού ποδοσφαιριστή, του Πιέρ Φαν Χόιντονκ. Ο Φαν Ντερ Φάαρτ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όμως ο Πιέρ (σ.σ. Φαν Χόιντονκ) μου έλεγε πάντα ότι ήταν πολύ καλός παίκτης. Και ο Πιέρ είχε απόλυτο δίκιο». Αυτή η αναφορά δείχνει ότι ο Φαν Χόιντονκ είχε εντοπίσει νωρίτερα το ταλέντο και τις δυνατότητες του Παυλίδη.

Ο Πιέρ Φαν Χόιντονκ φαίνεται πως ήταν ένας από τους πρώτους που πίστεψαν στην αξία του Βαγγέλη Παυλίδη, ακόμα και σε περίοδο που άλλοι, όπως ο Φαν Ντερ Φάαρτ, δεν τον είχαν ξεχωρίσει. Η επιβεβαίωση των προβλέψεων του Φαν Χόιντονκ από την πορεία του Παυλίδη προσδίδει κύρος στην κρίση του. Ο Φαν Ντερ Φάαρτ υπογράμμισε την συνεχή βελτίωση του Παυλίδη, λέγοντας: «Έκανε ένα βήμα προόδου κάθε φορά. Το ίδιο και τώρα».

Η συνεισφορά του Παυλίδη στην εθνική ομάδα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν δέχθηκε την αποθέωση τυχαία. Η εξαιρετική του απόδοση στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία ήταν ένας από τους λόγους. Ο φορ της Μπενφίκα ήταν «εξαιρετικός για ακόμα ένα παιχνίδι», όπως αναφέρεται, και η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για το αποτέλεσμα.

Η παρουσία του Παυλίδη βοήθησε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αποσπάσει μια ισοπαλία με σκορ 2-2 απέναντι στους «Οράνιε». Αυτό το αποτέλεσμα ήταν σημαντικό για την πορεία της Γαλανόλευκης στην διοργάνωση, καθώς της επέτρεψε να διατηρήσει την κορυφή του ομίλου της.

Η πορεία της Ελλάδας στο Nations League

Το 2-2 της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League είχε ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ομάδα. Χάρη σε αυτό το αποτέλεσμα, η Γαλανόλευκη κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου της. Η συγκομιδή των 7 πόντων την τοποθετεί στην κορυφή, διατηρώντας τις ελπίδες της για πρόκριση ή καλύτερη κατάταξη στην διοργάνωση.

Η συνεχής καλή πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, με παίκτες όπως ο Βαγγέλης Παυλίδης να πρωταγωνιστούν, δείχνει την προσπάθεια και την αγωνιστική άνοδο της ομάδας υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι εμφανίσεις αυτές, όπως και η αναγνώριση από διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, ενισχύουν το ηθικό και την προοπτική της ελληνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta