Ο Ράσμους Χόιλουντ έδειξε τη στήριξή του στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ράσμους Χόιλουντ έδειξε με κάθε τρόπο την απόλυτη συμπαράστασή του στον Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά το θέμα που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες με την αποχώρηση του Πορτογάλου από την Εθνική ομάδα. Ο Δανός στράικερ, κατά τη διάρκεια αγώνα του Nations League, πανηγύρισε με το κλασικό στυλ του Ρονάλντο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης. Επιπλέον, μετά το τέλος του ματς, προχώρησε σε μια κίνηση προς τον Ζόρζε Ζεσούς, η οποία ερμηνεύτηκε ως ασπίδα προστασίας για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ενώ και με δηλώσεις του τάχθηκε υπέρ του.

Ο πανηγυρισμός του Χόιλουντ

Ο Ράσμους Χόιλουντ, ο 23χρονος Δανός στράικερ, βρέθηκε αντιμέτωπος με την ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς στο πλαίσιο του Nations League. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Χόιλουντ κατάφερε να βρει δίχτυα στο 53ο λεπτό του αγώνα, σημειώνοντας ένα σημαντικό γκολ.

Αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έτρεξε και πανηγύρισε με το κλασικό στυλ του Κριστιάνο Ρονάλντο, συνοδεύοντας τον πανηγυρισμό με την περιβόητη «κραυγή» «SIIIUUU!!!». Αυτή η ενέργεια του Χόιλουντ λειτούργησε σαν να ήταν ένας αληθινός φαν του Πορτογάλου αστέρα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον 41χρονο σούπερ σταρ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες.

Η αναμέτρηση στην Κοπεγχάγη

Η αναμέτρηση μεταξύ της Δανίας και της Πορτογαλίας διεξήχθη στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο των αγώνων του Nations League. Η Πορτογαλία κατάφερε να επικρατήσει της Δανίας μέσα στην έδρα της με τελικό σκορ 2-4.

Παρά την αγωνιστική δράση και το αποτέλεσμα, ένα σημαντικό μέρος της προσοχής ήταν στραμμένο όχι μόνο στην απόδοση των ομάδων, αλλά και στον τεχνικό των Ιβήρων, Ζόρζε Ζεσούς, καθώς και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την πρόσφατη αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Το σπρώξιμο στον Ζόρζε Ζεσούς

Η εκδήλωση στήριξης του Ράσμους Χόιλουντ προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν περιορίστηκε μόνο στον πανηγυρισμό του γκολ. Με την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Δανός φορ της Νάπολι προχώρησε σε μια ακόμα ενέργεια που τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε συζητήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Χόιλουντ έσπρωξε στο στήθος τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς. Αυτή η κίνηση ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια σαφής «ασπίδα προστασίας» που προσέφερε ο νεαρός στράικερ στον Κριστιάνο Ρονάλντο, δείχνοντας την αλληλεγγύη του στον Πορτογάλο αστέρα, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Οι δηλώσεις στήριξης του Δανού

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και τις ενέργειές του στον αγωνιστικό χώρο, ο Ράσμους Χόιλουντ μίλησε στη μικτή ζώνη, όπου έσπευσε να τονίσει τη θέση του σχετικά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 23χρονος Δανός στράικερ δήλωσε πως αν οι Πορτογάλοι δεν εκτιμούν τον Κριστιάνο, υπάρχει πολύς κόσμος που εμπνεύστηκε και εξακολουθεί να εμπνέεται από εκείνον.

Ο Χόιλουντ έχει εκφράσει την απόλυτη συμπαράστασή του στον Κριστιάνο Ρονάλντο σχετικά με το όλο θέμα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες. Η συγκεκριμένη κατάσταση αφορά την αποχώρηση του Πορτογάλου από την Εθνική ομάδα, γεγονός που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου. Η στάση του Δανού ποδοσφαιριστή υπογραμμίζει τη στήριξη που λαμβάνει ο Ρονάλντο από συναδέλφους του, σε μια περίοδο που βρίσκεται στο προσκήνιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta