Αιχμές των «Times» για τον Πεπ Γκουαρδιόλα μετά την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, βρίσκεται στο επίκεντρο αιχμηρής κριτικής. Η ενοχή της αγγλικής ομάδας για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις έφερε μία δριμεία επίθεση από τους «Times» προς τον Ισπανό τεχνικό. Η υπόθεση των παραβάσεων συμπίπτει χρονικά με τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του Γκουαρδιόλα στον σύλλογο, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τον ρόλο του.

Ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι για οικονομικές παραβάσεις

Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για οικονομικές παραβάσεις από μία ανεξάρτητη επιτροπή. Οι παραβιάσεις αφορούν μία εκτεταμένη περίοδο, συγκεκριμένα από το έτος 2009 έως και το 2018. Η Premier League επιβεβαίωσε την απόφαση της επιτροπής, η οποία έκρινε τον σύλλογο ένοχο για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με τις σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας του αγγλικού πρωταθλήματος.

Οι κατηγορίες αφορούν συνολικά εννέα σεζόν, κατά τις οποίες η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να παραβίασε τους κανονισμούς. Ο σύλλογος, ωστόσο, δεν αποδέχεται τα ευρήματα της επιτροπής και έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η θητεία του Γκουαρδιόλα και η χρονική σύμπτωση

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανέλαβε το τιμόνι της Μάντσεστερ Σίτι το 2016, έχοντας συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τους «Πολίτες». Μαζί πανηγύρισαν τρόπαια και έζησαν στιγμές επιτυχίας. Η χρονική περίοδος των οικονομικών παραβάσεων, από το 2009 έως το 2018, συμπίπτει με τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του Ισπανού τεχνικού στο «Έτιχαντ».

Η υπόθεση αυτή έρχεται στο προσκήνιο μετά την αποχώρηση του Γκουαρδιόλα από τον πάγκο της ομάδας στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Ο σύλλογος καλείται τώρα να διαχειριστεί μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας του, χωρίς πλέον τον Ισπανό προπονητή στο τιμόνι του.

Η επίθεση του Μάθιου Σάιντ των «Times»

Ο αρθρογράφος Μάθιου Σάιντ των «Times» εξαπέλυσε δριμεία επίθεση προς το πρόσωπο του Πεπ Γκουαρδιόλα, μέσα από ένα ιδιαίτερα αιχμηρό άρθρο γνώμης. Ο Σάιντ άφησε αιχμές ότι ο Γκουαρδιόλα γνώριζε τις παραβιάσεις της Σίτι, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο ο κορυφαίος προπονητής που έχει περάσει από την ομάδα του Μάντσεστερ ήταν ενήμερος για όσα εκτυλίσσονταν στον σύλλογο.

Στο άρθρο του, ο Μάθιου Σάιντ σχολιάζει ότι τα όσα συμβαίνουν στη Σίτι επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι επιτυχίες της περιόδου εκείνης. Η κριτική του εστιάζει στην πιθανή γνώση ή άγνοια του προπονητή για τις οικονομικές ατασθαλίες.

Οι αιχμές για τον Ισπανό τεχνικό

Ο Μάθιου Σάιντ αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο του για τον Γκουαρδιόλα και τη Σίτι: «Είτε ο Πεπ γνώριζε και τότε δεν είναι ο οραματιστής ή ο θρύλος που παρουσιάζεται, αλλά ένας απατεώνας, είτε δεν γνώριζε και τότε πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν έβλεπε τι συνέβαινε μπροστά του». Αυτή η δήλωση αφήνει ανοιχτά δύο ενδεχόμενα σχετικά με τον χαρακτήρα και την αντίληψη του Ισπανού προπονητή.

Ο αρθρογράφος των «Times» υπογραμμίζει τη δυσκολία να πιστέψει κανείς ότι ο Γκουαρδιόλα δεν γνώριζε την «απάτη» της Σίτι. Σύμφωνα με τον Σάιντ, η κληρονομιά του Γκουαρδιόλα «μολύνεται» από την αποκάλυψη ότι η «μαγεία» δεν πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο, αλλά από τους λογιστές του συλλόγου.

Επίδραση στην κληρονομιά του προπονητή

Η υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων έχει φέρει τη Σίτι στο «μάτι του κυκλώνα», αλλά φαίνεται πως «παρασύρεται» και ο Γκουαρδιόλα μαζί της. Ο Μάθιου Σάιντ, μέσα από τις δικές του απόψεις, δίνει τροφή για σκέψη σχετικά με την εικόνα του προπονητή.

Οι επιτυχίες που έζησε ο Γκουαρδιόλα με τη Μάντσεστερ Σίτι, όπως τα τρόπαια που πανηγύρισαν, τίθενται υπό διαφορετικό πρίσμα μετά τις αποκαλύψεις. Η κριτική του Σάιντ υποδηλώνει ότι η φήμη του Γκουαρδιόλα ως «κορυφαίου προπονητή όλων των εποχών» αμφισβητείται υπό το φως των οικονομικών παραβάσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta