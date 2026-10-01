Η Novibet αναβαθμίζεται σε μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Μαρούσι

Η Novibet και η ΚΑΕ Μαρούσι προχώρησαν στην ανανέωση και αναβάθμιση της συνεργασίας τους, με τη Novibet να αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του Μεγάλου Χορηγού της ομάδας μπάσκετ. Η νέα συμφωνία καλύπτει τις αγωνιστικές περιόδους 2026-2027 και 2027-2028, ενώ υπάρχει και η προοπτική επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή πορεία που ξεκίνησε το 2025.

Η νέα συμφωνία χορηγίας και η παρουσία στη φανέλα

Σύμφωνα με τους όρους της νέας συμφωνίας, η Novibet θα έχει κεντρική παρουσία στην επίσημη αγωνιστική εμφάνιση της ΚΑΕ Μαρούσι. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί αναβάθμιση της προηγούμενης συνεργασίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη σχέση των δύο πλευρών.

Η συμφωνία αυτή, διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στη Novibet και την ΚΑΕ Μαρούσι. Η κεντρική θέση στη φανέλα της ομάδας υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της χορηγίας.

Η επίσημη παρουσίαση στο Μαρούσι

Η νέα συνεργασία παρουσιάστηκε επίσημα την 1η Οκτωβρίου 2026, σε ειδική συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί την έδρα της ομάδας, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην εκδήλωση.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν μέλη της διοίκησης, του προπονητικού επιτελείου και των παικτών της ΚΑΕ Μαρούσι, καθώς και στελέχη της Novibet. Επίσης, εκπρόσωποι του Τύπου κάλυψαν το γεγονός. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αποκαλύφθηκε και η νέα αγωνιστική εμφάνιση της ΚΑΕ Μαρούσι για τη σεζόν 2026-27, στην οποία η Novibet εμφανίζεται πλέον ως Μεγάλος Χορηγός.

Οι δηλώσεις του Άλκη Φακίρη

Ο Άλκης Φακίρης, Country Manager της Novibet για την Ελλάδα, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβαθμισμένης συνεργασίας. Δήλωσε ότι η κοινή διαδρομή με την ΚΑΕ Μαρούσι ξεκίνησε πέρυσι και τώρα γίνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα, με τη Novibet να γίνεται Μεγάλος Χορηγός της ομάδας.

Ο κ. Φακίρης τόνισε ότι όλο αυτό το διάστημα χτίστηκε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους του συλλόγου, την οποία η εταιρεία επιθυμεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο. Χαρακτήρισε το Μαρούσι ως σύλλογο με ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, ισχυρή ταυτότητα και ξεχωριστή θέση στην τοπική κοινωνία, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της Novibet που από φέτος βρίσκεται στο κέντρο της φανέλας του.

Η τοποθέτηση του Θεοφάνη Ταρνατώρου

Από την πλευρά της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ο CEO Θεοφάνης Ταρνατώρος δήλωσε ότι στόχος του συλλόγου είναι να χτίζει δυνατές συνεργασίες με εμπιστοσύνη και διάρκεια. Εξέφρασε τη χαρά του για τη σχέση με τη Novibet, η οποία όχι απλά συνεχίζεται αλλά αναβαθμίζεται.

Ο κ. Ταρνατώρος υπογράμμισε ότι για τα επόμενα δύο χρόνια, με προοπτική επέκτασης, η Novibet θα αποτελεί τον «Μεγάλο Χορηγό» της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από μια θέση στην ευρύτερη αθλητική οικογένεια, η Novibet θα έχει και την κεντρική θέση στη φανέλα της ιστορικής ομάδας. Τέλος, σημείωσε ότι είναι ευτυχής συγκυρία η συνεργασία δύο οργανισμών με δυναμική, όρεξη και όραμα, και κυρίως με αγάπη για το μπάσκετ, τονίζοντας τη σημασία των «καλών συμπαικτών» στο ομαδικό άθλημα και την πεποίθηση ότι με την υποστήριξη της Novibet θα ζήσουν έντονες στιγμές και μεγάλες χαρές.

Κοινές αξίες και μελλοντικοί στόχοι

Η διεύρυνση αυτής της συνεργασίας αποτελεί σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο μερών και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην κοινή τους πορεία. Novibet και ΚΑΕ Μαρούσι μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η συνέπεια, η φιλοδοξία και η αγάπη για το άθλημα του μπάσκετ.

Ενώνοντας εκ νέου τις δυνάμεις τους, οι δύο οργανισμοί στοχεύουν στη στήριξη της αγωνιστικής πορείας της ομάδας. Παράλληλα, επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης τους, με την κοινή τους δράση να αναμένεται να φέρει θετικά αποτελέσματα για την ΚΑΕ Μαρούσι και την ευρύτερη αθλητική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta