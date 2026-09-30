Κύπελλο Ελλάδας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής με μεγάλα ντέρμπι

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η συγκεκριμένη αγωνιστική περιλαμβάνει συνολικά οκτώ παιχνίδια, τα οποία θα διεξαχθούν εντός ενός τριημέρου. Ανάμεσα στις αναμετρήσεις, δεσπόζει το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ενώ ξεχωρίζει και η μάχη του Παναθηναϊκού με τον Άρη.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ και οι ημερομηνίες των αγώνων

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε στην επίσημη δημοσιοποίηση του προγράμματος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτή η φάση της διοργάνωσης περιλαμβάνει συνολικά οκτώ παιχνίδια, τα οποία αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων και να κρίνουν σημαντικές θέσεις για την επόμενη φάση του θεσμού. Η ανακοίνωση αυτή δίνει πλέον τη δυνατότητα σε ομάδες και φιλάθλους να προετοιμαστούν για τις προσεχείς αναμετρήσεις.

Οι συγκεκριμένοι αγώνες της 4ης αγωνιστικής έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν εντός ενός τριημέρου, από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου. Το διάστημα αυτό θα είναι γεμάτο ποδοσφαιρική δράση, καθώς οι ομάδες θα διεκδικήσουν την πρόκριση ή ένα καλύτερο πλασάρισμα στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η κατανομή των οκτώ παιχνιδιών σε τρεις ημέρες αναμένεται να προσφέρει πλούσιο θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 4ης αγωνιστικής βρίσκεται αναμφίβολα το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Αυτή η αναμέτρηση θεωρείται η κορυφαία του προγράμματος, προσελκύοντας τα βλέμματα των φιλάθλων σε όλη την Ελλάδα. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν σε έναν αγώνα που παραδοσιακά προσφέρει έντονες συγκινήσεις και υψηλό ανταγωνισμό, καθώς και οι δύο διεκδικούν πάντα τους στόχους τους με πάθος.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει οριστεί να διεξαχθεί την 28η Οκτωβρίου, ημέρα εθνικής εορτής. Η επιλογή αυτής της ημερομηνίας προσδίδει έναν επιπλέον συμβολισμό στον αγώνα, καθώς θα λάβει χώρα μετά την πρωινή παρέλαση που έχει προγραμματιστεί στην πόλη. Αυτό το γεγονός αναμένεται να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα γύρω από την αναμέτρηση, προσφέροντας ένα μοναδικό σκηνικό για το μεγάλο ντέρμπι.

Η σημαντική μάχη του Παναθηναϊκού με τον Άρη

Εκτός από το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ένα άλλο παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής είναι αυτό μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άρη. Πρόκειται για μια αναμέτρηση με τη δική της βαρύτητα, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο ιστορικές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο αγώνας αυτός αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, με αμφότερες τις πλευρές να επιδιώκουν τη νίκη για να ενισχύσουν την πορεία τους στη διοργάνωση.

Η μάχη του Παναθηναϊκού με τον Άρη συμπληρώνει το παζλ των μεγάλων αναμετρήσεων της συγκεκριμένης αγωνιστικής. Οι φίλαθλοι αναμένουν με ενδιαφέρον να δουν την απόδοση των δύο ομάδων, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία τους στη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση αυτή προστίθεται στις δυνατές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν στο τριήμερο από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου, προσφέροντας επιπλέον ενδιαφέρον.

Το σύνολο των αναμετρήσεων της αγωνιστικής

Συνολικά, η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας περιλαμβάνει οκτώ παιχνίδια. Αυτός ο αριθμός αναμετρήσεων εξασφαλίζει ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό τριήμερο για τους λάτρεις του αθλήματος, με πολλές ευκαιρίες για παρακολούθηση σημαντικών αγώνων. Κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια έχει τη δική του σημασία, καθώς οι ομάδες αγωνίζονται για την πρόκριση ή για να βελτιώσουν τη θέση τους στον όμιλο, προσφέροντας έντονες στιγμές.

Το πλήρες πρόγραμμα των οκτώ αγώνων, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ, θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της δυναμικής των ομάδων σε αυτή τη φάση του Κυπέλλου. Η διεξαγωγή τους από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου θα κρατήσει σε αγωνία τους φιλάθλους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικές αναμετρήσεις σε διάφορα γήπεδα της χώρας, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta