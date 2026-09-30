Ολυμπιακός: Προβλήματα και αντικρουόμενες πληροφορίες στην προπόνηση ενόψει Βίρτους

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, την πρώτη του προπόνηση στην Μπολόνια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την αυριανή (1η Οκτωβρίου) αναμέτρηση με τη Βίρτους. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, είδε αρκετούς από τους παίκτες του να μην συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η αποστολή της ομάδας έφτασε στην ιταλική πόλη μετά την επιτυχημένη αναμέτρηση στο Κάουνας, όπου σημείωσε σημαντική νίκη.

Απουσίες στην προπόνηση των «ερυθρολεύκων»

Στη σημερινή προπόνηση των «ερυθρολεύκων» στην Μπολόνια, ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, είδε πέντε παίκτες να μην προπονούνται. Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Εμπάι Εντιάι, Τάισον Γουόρντ και Ντόντα Χολ.

Οι παίκτες αυτοί έμειναν εκτός προγράμματος για λόγους ξεκούρασης, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε μια απαιτητική περίοδο με πολλά σερί παιχνίδια. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα και να είναι έτοιμοι για τον κρίσιμο αγώνα κόντρα στους Ιταλούς της Βίρτους.

Το ζήτημα του Κόρι Τζόζεφ

Σχετικά με την κατάσταση του Κόρι Τζόζεφ, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν παρουσιάζουν διαφορές. Μία πηγή αναφέρει ότι ο Καναδός γκαρντ ήταν ανάμεσα στους έξι παίκτες που δεν συμμετείχαν στην προπόνηση της ομάδας σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, στην Μπολόνια, με σκοπό την ξεκούραση ενόψει του αγώνα.

Αντίθετα, άλλη πηγή αναφέρει ότι ο Κόρι Τζόζεφ επέστρεψε κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Σύμφωνα με αυτή την πληροφορία, ο Καναδός γκαρντ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση, οι οποίες δεν τον άφησαν να αγωνιστεί εναντίον της Ζαλγκίρις. Πλέον, ο Τζόζεφ προπονείται κανονικά παραμονές του αγώνα και υπολογίζεται για την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια.

Η απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Εκτός από τους προαναφερθέντες παίκτες που έμειναν εκτός προπόνησης για λόγους ξεκούρασης, εκτός παραμένει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της ομάδας.

Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ούτε ο λόγος που παραμένει εκτός δράσης. Η απουσία του προστίθεται στις υπόλοιπες που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει του αγώνα στην Ιταλία.

Η συνέχεια της «διαβολοβδομάδας» στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη «διαβολοβδομάδα» του στην EuroLeague, μια περίοδο με συνεχόμενους αγώνες μακριά από την έδρα του, τον Πειραιά. Η ομάδα προέρχεται από μια σημαντική επιτυχία, έχοντας σημειώσει μια μεγάλη νίκη.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Ζαλγκίρις Κάουνας στην έδρα της, σε μια δύσκολη αναμέτρηση. Μετά την επιτυχία στη Λιθουανία, η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στην Μπολόνια, όπου και πραγματοποίησε την προπόνησή της.

Η αυριανή αναμέτρηση στην Ιταλία

Η επόμενη αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο πλαίσιο της EuroLeague είναι προγραμματισμένη για αύριο, 1η Οκτωβρίου. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Το τζάμπολ του αγώνα έχει οριστεί για τις 21:30. Η ομάδα των Πειραιωτών βρίσκεται ήδη στην Μπολόνια, έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τους Ιταλούς, παρά τις απουσίες και τις αντικρουόμενες πληροφορίες για την κατάσταση ορισμένων παικτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko