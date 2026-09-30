Η ΕΦΟΕΠΑ ζητά συγγνώμη για τις συνθήκες των αγώνων πινγκ πονγκ στην Ελευσίνα

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕΠΑ) προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, μέσω της οποίας ζήτησε «συγγνώμη» από τους αθλητές, τις αθλήτριες και τα σωματεία που συμμετείχαν στους πρώτους αγώνες της Α1 και Α2 κατηγορίας ανδρών και γυναικών. Η ανακοίνωση αφορά τις συνθήκες διεξαγωγής των συγκεκριμένων αναμετρήσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα στο γυμναστήριο της Ελευσίνας.

Η Ομοσπονδία αναφέρθηκε στις συνθήκες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στα προβλήματα που αναδείχθηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή της χρήσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Η επίσημη συγγνώμη της ομοσπονδίας

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΦΟΕΠΑ εξέφρασε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από όλους τους εμπλεκόμενους. Πιο συγκεκριμένα, η συγγνώμη απευθύνεται στους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές και τα σωματεία που συμμετείχαν στους αγώνες των κατηγοριών Α1 και Α2, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, οι οποίοι διεξήχθησαν στην Ελευσίνα.

Η ομοσπονδία επιτραπέζιας αντισφαίρισης τόνισε ότι οι συνθήκες αυτές δεν ήταν αντάξιες του επιπέδου της διοργάνωσης, που η ίδια επιθυμεί και οφείλει να προσφέρει. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της ΕΦΟΕΠΑ να παρέχει υψηλής ποιότητας συνθήκες διεξαγωγής αγώνων, κάτι που δεν επετεύχθη στην προκειμένη περίπτωση.

Προβλήματα στον χώρο διεξαγωγής

Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, ο βασικός λόγος για τη ζητούμενη συγγνώμη ήταν ο περιορισμένος χώρος του γυμναστηρίου της Ελευσίνας. Αυτός ο περιορισμός οδήγησε σε συνθήκες συνωστισμού, οι οποίες κρίθηκαν ως μη κατάλληλες για τη διεξαγωγή των αγώνων των διασυλλογικών πρωταθλημάτων.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, έγινε φανερό ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν ήταν ο πλέον κατάλληλος για τις απαιτήσεις μιας διοργάνωσης τέτοιου βεληνεκούς. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν δεν ανταποκρίνονταν στο επίπεδο που η ομοσπονδία επιθυμεί και οφείλει να προσφέρει στους αθλητές και τα σωματεία.

Οι λόγοι πίσω από την επιλογή της Ελευσίνας

Η ΕΦΟΕΠΑ εξήγησε ότι η επιλογή της συγκεκριμένης εγκατάστασης στην Ελευσίνα δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας «εξαιρετικά δύσκολης και αναγκαστικής συγκυρίας». Η ομοσπονδία βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη να βρει νέο τόπο διεξαγωγής για τα πρωταθλήματα.

Αυτή η αναγκαστική συγκυρία προέκυψε μετά την απομάκρυνση του αθλήματος από την αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ). Η απώλεια της μέχρι τότε βασικής αγωνιστικής έδρας της ομοσπονδίας δημιούργησε την ανάγκη για άμεση εξεύρεση εναλλακτικού χώρου, οδηγώντας στην επιλογή του γυμναστηρίου της Ελευσίνας.

Δέσμευση για βελτίωση των συνθηκών

Παρά τις δυσκολίες που αναγνωρίζει, η ΕΦΟΕΠΑ δεσμεύεται να εργαστεί άμεσα για τη βελτίωση των συνθηκών. Στόχος είναι οι επόμενες διοργανώσεις να πραγματοποιηθούν σε περιβάλλοντα που θα είναι αντάξια των αθλητών και των σωματείων που εκπροσωπούν.

Η ομοσπονδία ζητά την κατανόηση όλων των εμπλεκομένων, τονίζοντας ότι η προσπάθεια για καλύτερες συνθήκες είναι συνεχής. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαριστεί θερμά τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές και τα σωματεία για την υπομονή και τη συνεργασία που επέδειξαν στις δύσκολες αυτές συνθήκες. Η ΕΦΟΕΠΑ διαβεβαιώνει ότι η δέσμευσή της για βελτίωση θα αποδειχθεί στην πράξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta