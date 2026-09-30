Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον αγώνα με το Μαρούσι

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης των εισιτηρίων για την επικείμενη αναμέτρηση με το Μαρούσι. Ο αγώνας, που αποτελεί την πρεμιέρα της Stoiximan GBL για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, θα λάβει χώρα στη SUNEL Arena το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 16:00. Η «Βασίλισσα» ετοιμάζεται για το τζάμπολ της νέας σεζόν, αντιμετωπίζοντας το Μαρούσι σε ένα σημαντικό παιχνίδι.

Η έναρξη της διάθεσης εισιτηρίων

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν πλέον να προμηθευτούν τις θέσεις τους για την αναμέτρηση με το Μαρούσι, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στη SUNEL Arena.

Η διαδικασία της αγοράς πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών καναλιών, προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα στους ενδιαφερόμενους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν θα υπάρχουν ανοικτά εκδοτήρια την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, καθιστώντας την ηλεκτρονική αγορά τη μοναδική επιλογή για την είσοδο στο γήπεδο.

Λεπτομέρειες για την αναμέτρηση

Ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με την έναρξη να έχει οριστεί για τις 16:00. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί την πρεμιέρα της Stoiximan GBL για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων της «Βασίλισσας» στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στη SUNEL Arena, την έδρα της ΑΕΚ, όπου οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας τους. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι καθοριστική για την αρχή της σεζόν, καθώς κάθε ομάδα επιδιώκει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα.

Τρόποι πληρωμής για τα εισιτήρια

Όσον αφορά τους τρόπους πληρωμής για την αγορά των εισιτηρίων, η ΑΕΚ BC έχει προβλέψει τη χρήση καρτών για όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, η αγορά μπορεί να ολοκληρωθεί με τη χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard.

Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις προπληρωμένες όσο και τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών στους φιλάθλους. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών και την ευκολία στην απόκτηση των εισιτηρίων για τον αγώνα της πρεμιέρας.

Αγωνιστικά προβλήματα για την ΑΕΚ

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, αντιμετωπίζει σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα ενόψει της αναμέτρησης με το Μαρούσι. Τρεις παίκτες κλειδιά από την frontline της ομάδας δεν θα είναι στη διάθεσή του για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, γεγονός που αναγκάζει το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του.

Οι απουσίες αφορούν τους Ντέρικ Γουίλιαμς, Κισόν Φίζελ και Γκρεγκ Μπράουν. Πρόκειται για τρεις σημαντικές απώλειες που αναμένεται να επηρεάσουν την αγωνιστική ισορροπία της ομάδας, ειδικά κάτω από τα καλάθια. Ο Ντράγκαν Σάκοτα καλείται να βρει τις κατάλληλες λύσεις για να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από αυτές τις απουσίες, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική στην πρεμιέρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta