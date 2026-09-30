Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στέλνει μήνυμα στήριξης στη Μάντσεστερ Σίτι μετά τις κατηγορίες

Η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ανεξάρτητη Επιτροπή της Premier League την έκρινε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής. Η απόφαση αυτή, που επιβεβαιώθηκε χθες, 29 Σεπτεμβρίου 2026, αφορά ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα εννέα σεζόν. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία των «πολιτών» το περασμένο καλοκαίρι, έσπευσε να εκφράσει τη στήριξή του στην ομάδα, τονίζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Οι κατηγορίες και η απόφαση της Premier League

Η Premier League επιβεβαίωσε επίσημα χθες, 29 Σεπτεμβρίου 2026, ότι μία ανεξάρτητη Επιτροπή, μετά από ενδελεχή εξέταση, έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που της είχαν απαγγελθεί. Οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών που θέτει η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος.

Οι παραβάσεις, για τις οποίες κρίθηκε ένοχη η αγγλική ομάδα, εκτείνονται σε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα εννέα αγωνιστικών περιόδων. Συγκεκριμένα, αφορούν τις σεζόν από το 2009/10 έως και τη σεζόν 2017/18, καλύπτοντας έτσι μία μακρά περίοδο της ιστορίας του συλλόγου.

Το ερωτηματικό των ποινών και των τίτλων

Μέχρι την παρούσα στιγμή, δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση σχετικά με το είδος ή το μέγεθος των ποινών που ενδέχεται να επιβληθούν στη Μάντσεστερ Σίτι. Η απουσία αυτής της πληροφορίας δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας γύρω από τις περαιτέρω εξελίξεις.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι εάν η Μάντσεστερ Σίτι θα κληθεί να χάσει τους τίτλους που κατέκτησε κατά τη διάρκεια της περιόδου των παραβάσεων. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο εάν, σε μία τέτοια περίπτωση, αυτοί οι τίτλοι θα απονεμηθούν σε άλλες ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα εκείνες τις χρονιές.

Η σύνδεση του Πεπ Γκουαρδιόλα με τις παραβάσεις

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος υπήρξε προπονητής των «πολιτών» για μία δεκαετία, από το 2016 έως το 2026, αποχώρησε από την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, ο νους του παραμένει στην ομάδα, ειδικά τώρα που αντιμετωπίζει μία τόσο δύσκολη και κρίσιμη στιγμή.

Ο Καταλανός τεχνικός αντιλαμβάνεται πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς οι κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις καλύπτουν και τη δική του εποχή στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι, έως το 2018. Αυτό τον καθιστά άμεσα επηρεαζόμενο και τον ωθεί να εκφράσει την αλληλεγγύη του.

Το μήνυμα συμπαράστασης του πρώην προπονητή

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε μία ανάρτηση στα social media, και συγκεκριμένα στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του προς τη Μάντσεστερ Σίτι και τους ανθρώπους της. Στο μήνυμά του, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως βρίσκεται κοντά στην ομάδα περισσότερο από ποτέ.

Ειδικότερα, ο Γκουαρδιόλα δήλωσε: «Θέλω να γνωρίζει κάθε οπαδός της Σίτι σε ολόκληρο τον κόσμο, πως είμαι εδώ. Περισσότερο από ποτέ. Πάντοτε ήμουν εδώ και πάντοτε θα είμαι. Κοντά στην ομάδα μου, τον ιδιοκτήτη μου, τον πρόεδρό μου, τον Φεράν, τους παίκτες, το προσωπικό, τον Έντσο και όλους εσάς τους υποστηρικτές μας. Θα είμαι ξεκάθαρος: Θα το περάσουμε μαζί κι αυτό! Σας αγαπώ».

Με αυτή τη δήλωση, ο πρώην προπονητής υπογράμμισε τη διαρκή του αφοσίωση και την πεποίθησή του ότι η ομάδα, ενωμένη, θα καταφέρει να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta