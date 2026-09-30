Η ΚΑΕ Περιστέρι παρουσίασε την ομάδα και τη νέα φανέλα για τη σεζόν 2026-27

Σε μια μεγάλη γιορτή στην καρδιά της πόλης, το Περιστέρι φόρεσε τα γιορτινά του και υποδέχθηκε τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson παρουσίασε την ομάδα και τη νέα φανέλα της για τη σεζόν 2026-27, στην Πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου, το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, και σηματοδότησε την έναρξη μιας χρονιάς γεμάτης προσδοκίες και υψηλούς στόχους.

Η παρουσίαση της ομάδας και του προπονητικού επιτελείου

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν οι παίκτες της ομάδας, τόσο τα νέα πρόσωπα που εντάχθηκαν στο ρόστερ, όσο και οι γνώριμοι πρωταγωνιστές που συνεχίζουν να φορούν τη φανέλα του Περιστερίου. Μαζί τους παρουσιάστηκε και το προπονητικό επιτελείο, με επικεφαλής τον Βασίλη Ξανθόπουλο.

Η παρουσίαση αυτή αποτέλεσε ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης για την ομάδα, τους φίλους της και την τοπική κοινωνία, καθώς οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Την εκδήλωση παρουσίασε η Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία συντόνισε το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων.

Η νέα φανέλα και ο συμβολισμός της

Μια από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν η αποκάλυψη και η παρουσίαση της νέας επίσημης αγωνιστικής εμφάνισης της ομάδας. Η νέα φανέλα σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη σημαντικής σεζόν για το Περιστέρι Betsson.

Σε μια συμβολική κίνηση που υπογράμμισε τη στενή σχέση του Περιστερίου με την πόλη, ο Πρόεδρος της ΚΑΕ, κ. Πάνος Βασιλάρας, παρέδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιστερίου, κ. Βασίλη Μπέτση, τη νέα φανέλα της ομάδας. Η φανέλα έφερε τις υπογραφές όλων των παικτών και προορίζεται να παραδοθεί στον Δήμαρχο Περιστερίου και πρώτο πολίτη της πόλης, Ανδρέα Παχατουρίδη. Αυτή η ενέργεια επισφράγισε τη διαχρονικά ισχυρή σχέση ανάμεσα στην ομάδα και την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τον ΓΣ Περιστερίου ως αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής και κοινωνικής ζωής της πόλης.

Δράσεις για τους φιλάθλους και η φιλοσοφία των ακαδημιών

Η Πλατεία Δημαρχείου γέμισε από φίλους της ομάδας, μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Ο κόσμος είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τους αθλητές, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να πάρει αυτόγραφα, με την πλατεία να γεμίζει χαμόγελα και αθλητική διάθεση.

Από τη μεγάλη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει η μασκότ της ομάδας, ο αγαπημένος «ΠΕΡΙ», που ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους και έδωσε τον δικό του ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση. Παράλληλα, οι φίλοι της ομάδας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν popcorn και παγωτό. Στον χώρο της εκδήλωσης φιλοξενήθηκε επίσης stand του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και των Ακαδημιών, μέσα από το οποίο τα παιδιά και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν για τα προγράμματα των ακαδημιών και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ακόμη καλύτερα τη μεγάλη αθλητική οικογένεια του Περιστερίου.

Για το Περιστέρι, η δημιουργία της επόμενης γενιάς αθλητών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας του, με τις Ακαδημίες να αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Ο Πρόεδρος της ομάδας, κ. Πάνος Βασιλάρας, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του συλλόγου και στη σημασία της επαφής των νέων με τον αθλητισμό, υπογραμμίζοντας: «Στο Περιστέρι το πρώτο μας μέλημα είναι να βοηθάμε τα νέα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για εμάς. Έστω και μια σταγόνα ιδρώτα να χύσεις στον αθλητισμό, είναι κέρδος».

Οι χορηγοί και οι στόχοι της νέας σεζόν

Σημαντική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε και η παρουσίαση της Changan, του νέου Μεγάλου Χορηγού του Περιστερίου για τη σεζόν 2026-27. Η φετινή παρουσίαση είχε ιδιαίτερη σημασία και για τη Betsson, καθώς σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της εταιρείας ως Μεγάλου Χορηγού του Περιστερίου. Η συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για τον αθλητισμό, τη στήριξη της ομάδας και τη δημιουργία εμπειριών που φέρνουν τους φιλάθλους ακόμη πιο κοντά στο αγαπημένο τους άθλημα.

Ο Managing Director της Betsson στην Ελλάδα, κ. Θάνος Μαρίνος, δήλωσε την ιδιαίτερη χαρά του που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκονται στο πλευρό του Περιστερίου. Ο κ. Μαρίνος τόνισε ότι για τη Betsson, οι άνθρωποι είναι πάντα στο επίκεντρο και μέσα από τις συνεργασίες τους θέλουν να στηρίζουν έμπρακτα τον αθλητισμό, τους αθλητές, τους φιλάθλους και τις τοπικές κοινωνίες. Ευχήθηκε στην ομάδα μια δυνατή και επιτυχημένη σεζόν, γεμάτη όμορφες στιγμές μέσα και έξω από το γήπεδο.

Η νέα αγωνιστική σεζόν βρίσκει το Περιστέρι ανανεωμένο και έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις τόσο της Greek Basketball League όσο και του Basketball Champions League, όπου επιστρέφει με μεγάλες φιλοδοξίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit