Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέικ Φόρεστερ

Ο Τζέικ Φόρεστερ είναι και επίσημα παίκτης του Προμηθέα Πάτρας, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό αθλητή. Ο Φόρεστερ, ο οποίος θα ενισχύσει τη front line της πατρινής ομάδας, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε ελληνικές ομάδες, όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, καθώς και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η συμφωνία αφορά τη σεζόν 2026-27, με τον παίκτη να έρχεται στην Πάτρα για να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ενίσχυση στη θέση του σέντερ

Ο Προμηθέας Πάτρας συνεχίζει την ενίσχυσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, κάνοντας δικό του τον Τζέικ Φόρεστερ. Ο αθλητής, γεννημένος την 1η Ιανουαρίου του 1999, διαθέτει ύψος 2,07 μέτρα και αγωνίζεται κυρίως στη θέση "5", δηλαδή αυτή του σέντερ. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του προπονητή Βόβορα, καλύπτοντας τις ανάγκες της front line με την εμπειρία και τις ικανότητές του.

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola εξέφρασε, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, την ευχάριστη θέση της για την έναρξη αυτής της συνεργασίας. Ο Τζέικ Φόρεστερ έρχεται στην Πάτρα με στόχο να συμβάλει στην πορεία της ομάδας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2026-27, προσφέροντας το δικό του λιθαράκι στους στόχους του συλλόγου.

Η πορεία του στα ελληνικά παρκέ

Ο Τζέικ Φόρεστερ είναι ένα γνώριμο πρόσωπο για το ελληνικό φίλαθλο κοινό, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί σε δύο ακόμα ομάδες της Basket League, αφήνοντας το στίγμα του. Την επόμενη χρονιά από την παρθενική του σεζόν στην Ευρώπη, συστήθηκε στο ελληνικό κοινό φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε μια πολύ μεστή σεζόν, δείχνοντας τις δυνατότητές του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στον ΠΑΟΚ, ο Φόρεστερ μέτρησε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους και 4,6 ριμπάουντ, επιδόσεις που τον καθιέρωσαν ως έναν αξιόπιστο παίκτη. Πέρυσι, ο Αμερικανός σέντερ μεταπήδησε στον Άρη, όπου συνέχισε την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με τη φανέλα του Άρη είχε 5,4 πόντους και 4,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, προσθέτοντας ακόμα μία εμπειρία από την ελληνική λίγκα στο βιογραφικό του.

Κολεγιακή και ευρωπαϊκή εμπειρία

Πριν την έλευσή του στην Ελλάδα, ο Τζέικ Φόρεστερ είχε μια αξιόλογη κολεγιακή καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγωνιζόμενος σε διάφορα πανεπιστήμια. Ξεκίνησε την πορεία του στο NCAA από την Indiana το 2018, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στο κολεγιακό μπάσκετ. Στη συνέχεια, από το 2019 έως το 2021, αγωνίστηκε για το πανεπιστήμιο του Temple, όπου συνέχισε να αναπτύσσει τις ικανότητές του. Ολοκλήρωσε την κολεγιακή του θητεία τη σεζόν 2022-23 με το πανεπιστήμιο του Saint Louis, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο της καριέρας του.

Η παρθενική του σεζόν στην Ευρώπη ήταν το 2023-24, όταν αγωνίστηκε στη Γερμανία με τους Artland Dragons. Εκεί πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις με κατά μέσο όρο 12,5 πόντους και 6,8 ριμπάουντ. Επίσης, έχει αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα της Γαλλίας με τη Στρασμπούρ, προσθέτοντας ακόμα μία σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία στο πλούσιο βιογραφικό του.

Το επίσημο καλωσόρισμα του Προμηθέα

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola, στην επίσημη ανακοίνωσή της, καλωσόρισε θερμά τον Τζέικ Φόρεστερ στην οικογένεια του συλλόγου. Η ομάδα εξέφρασε τις καλύτερες ευχές της προς τον αθλητή, ευχόμενη να έχει υγεία και να σημειώσει πολλές επιτυχίες φορώντας τα «πορτοκαλί» χρώματα του Προμηθέα. Η προσθήκη του Φόρεστερ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ του Προμηθέα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-27, προσφέροντας βάθος και ποιότητα στη γραμμή των ψηλών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta