Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ εξηγεί την αγωνιστική του μετάλλαξη στον Άρη

Μια δήλωση του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ έριξε φως στους λόγους που οδήγησαν στην αγωνιστική μετάλλαξη του διεθνή γκαρντ του Άρη. Ο Ελληνοκαναδός παίκτης, ο οποίος απασχόλησε έντονα το διάστημα της προετοιμασίας και παρέμεινε στο προσκήνιο μετά την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ομάδας του, εξήγησε τη νέα του προσέγγιση στο παιχνίδι.

Ο Μήτρου Λονγκ, σε δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Λε Μαν στη Γαλλία, παραδέχθηκε την αλλαγή στην αγωνιστική του συμπεριφορά. Η επιθυμία του να πετύχει κάτι σημαντικό στην καριέρα του, σε συνδυασμό με την πεποίθησή του ότι ο Άρης είναι η καλύτερη ομάδα στην οποία έχει βρεθεί επαγγελματικά, τον οδήγησαν σε αυτή την προσαρμογή.

Η αγωνιστική μετάλλαξη του διεθνή γκαρντ

Η περίπτωση του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας όσο και μετά την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Άρη. Οι λόγοι αυτής της συζήτησης ήταν εμφανείς, καθώς ο παίκτης κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσει τη θέση του στο ρόστερ.

Αυτές οι προσπάθειες οδήγησαν σε μια αγωνιστική μετάλλαξη και σε πλήρη προσαρμογή στις απαιτήσεις του τεχνικού επιτελείου του Άρη. Παλιότερες αγωνιστικές συνήθειες, οι οποίες ενδεχομένως να τον άφηναν εκτός ομάδας, μπήκαν στο παρελθόν, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον 30χρονο γκαρντ.

Νέος ρόλος και ευθύνες στο παρκέ

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ δεν είναι πλέον ο ίδιος παίκτης που θα εκβίαζε προσπάθειες ή θα χαρακτηριζόταν από το υπερβολικό dribbling. Αντιθέτως, έχει εξελιχθεί σε έναν παίκτη που ασκεί πίεση στην πρώτη μπάλα, προσφέρει ενέργεια στο παρκέ και συμβάλλει στην άρτια κυκλοφορία της μπάλας στο σετ παιχνίδι.

Επιπλέον, ο ρόλος του περιλαμβάνει την άμεση εκτέλεση σε φάσεις επιθετικής μετάβασης. Αυτές οι ευθύνες αποτελούν μέρος του «συμβολαίου συνεργασίας» του με τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη, και μέχρι στιγμής, ο παίκτης ανταποκρίνεται με συνέπεια σε αυτές, κάτι που έχει εκτιμηθεί από τους υπεύθυνους των αποφάσεων.

Ο λόγος πίσω από την αλλαγή: «Θέλω να κερδίσω κάτι»

Ο ίδιος ο Μήτρου Λονγκ εξήγησε τους λόγους της αλλαγής του, δηλώνοντας: «Γίνομαι 30 χρονών και δεν έχω καταφέρει να κερδίσω κάτι στην καριέρα μου. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα που έχω βρεθεί ως τώρα στην επαγγελματική μου καριέρα».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε τη δέσμευσή του στην ομάδα: «Δεν θέλω να έχω εγωισμό, θέλω να βάζω την ομάδα πάνω από όλα και αυτό θα κάνω για να πετύχουμε τους στόχους μας». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει πλέον στην ομαδική επιτυχία έναντι της προσωπικής προβολής.

Η άμυνα ως κλειδί και η πληθώρα λύσεων

Οι δηλώσεις του Μήτρου Λονγκ εστιάζουν επίσης στην άμυνα, ένα στοιχείο που αποτελεί τον βασικό άξονα της αγωνιστικής φιλοσοφίας του προπονητή του. Ο παίκτης τόνισε τη σημασία της αμυντικής λειτουργίας, λέγοντας: «Όποια ομάδα θέλει να πετύχει κάτι, η άμυνα είναι το κλειδί».

Αναφερόμενος στην αναμέτρηση με τη Λε Μαν, επεσήμανε την απόδοση συγκεκριμένων παικτών: «Απέναντι στη Λε Μαν, βγήκαν μπροστά παιδιά όπως ο Ματ Μόργκαν, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς». Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, υπογράμμισε τη γενικότερη αξία του να διαθέτει μια ομάδα πληθώρα λύσεων και παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικούς ρόλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta