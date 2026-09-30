Ο Λάζλο Μπολόνι μιλά για την υγεία του: «Τώρα είμαι καλά, ηρέμησα»

Ο Λάζλο Μπολόνι, μια γνώριμη φυσιογνωμία στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό από τις θητείες του στους πάγκους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, προχώρησε πρόσφατα σε δημόσιες δηλώσεις. Ο Ρουμάνος τεχνικός «έσπασε» τη σιωπή του και μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο μιας αποκλειστικής συνέντευξης σε μέσο της χώρας του.

Η δημόσια τοποθέτηση του Ρουμάνου τεχνικού

Ο Λάζλο Μπολόνι, ο οποίος είναι γνωστός για το ότι δεν συνηθίζει να δίνει συνεντεύξεις, επέλεξε αυτή τη φορά να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του κατάσταση. Η αποκλειστική του συνέντευξη παραχωρήθηκε στο ρουμανικό μέσο «Digi Sport», όπου ο 73χρονος τεχνικός μοιράστηκε πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια στον χώρο της προπονητικής.

Η απόφασή του να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις αποτελεί την πρώτη του τοποθέτηση μετά την περιπέτεια υγείας που τον ταλαιπώρησε. Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που ο ίδιος βρίσκεται μακριά από τους πάγκους, προσφέροντας έτσι μια σπάνια ματιά στην τρέχουσα φάση της ζωής του.

Η περιπέτεια υγείας και η ανάρρωση

Στις δηλώσεις του, ο Λάζλο Μπολόνι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της υγείας του. Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε πως έχει πλέον ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε το περασμένο διάστημα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είναι καλά στην υγεία του και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια σειρά από πολύ σημαντικές εξετάσεις.

Χαρακτηριστικά, ο Μπολόνι δήλωσε: «Είμαι καλά, ολοκήρωσα με επιτυχία μερικές πολύ σημαντικές εξετάσεις. Δόξα τω Θεώ που τις πέρασα καλά, ηρέμησα». Η φράση αυτή αντικατοπτρίζει την ανακούφιση και την ηρεμία που αισθάνεται μετά την επιτυχή έκβαση της περιπέτειας υγείας του, επιβεβαιώνοντας την πλήρη ανάρρωσή του.

Το επαγγελματικό του μέλλον στους πάγκους

Όσον αφορά το επαγγελματικό του μέλλον, ο Λάζλο Μπολόνι βρίσκεται εκτός προπονητικής δράσης από τον Ιούλιο του 2024. Τότε έληξε η συνεργασία του με τη γαλλική ομάδα Μετς, σηματοδοτώντας μια παύση στην μακρά του καριέρα. Ο 73χρονος τεχνικός ξεκαθάρισε τις προθέσεις του σχετικά με μια ενδεχόμενη επιστροφή στους πάγκους.

Ο ίδιος σημείωσε πως θα επιστρέψει στην προπονητική μόνο στην περίπτωση που βρεθεί μια πρόταση που να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για εκείνον. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσφορά, αλλά αναζητά ένα project που να τον εμπνέει και να τον ενθουσιάζει πραγματικά.

Προτάσεις που δεν τον ενθουσίασαν

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Λάζλο Μπολόνι αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί προτάσεις για να αναλάβει κάποια ομάδα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, καμία από αυτές τις προτάσεις δεν κατάφερε να τον ενθουσιάσει στον βαθμό που θα τον έκανε να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους. Ο ίδιος διατηρεί μια επιλεκτική στάση ως προς τις μελλοντικές του επιλογές.

«Θα δούμε, δεν δίνω πολλές ευκαιρίες, εκτός αν υπάρχει κάτι ελκυστικό για μένα. Απλώς σε αυτή την περίπτωση. Είχα προτάσεις τελευταία, αλλά καμία από αυτές δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ», ήταν τα ακριβή του λόγια. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία, παρά τις ήδη υπάρχουσες προτάσεις, προκειμένου να επανέλθει στην προπονητική δράση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta