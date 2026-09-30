Ο Προμηθέας δικαιώθηκε στο Πρωτοδικείο για το πιστοποιητικό της ΕΕΑ

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ανακοίνωσε τη δικαίωσή της από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, έπειτα από την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο. Η δικαστική αυτή εξέλιξη αφορά την αναστολή της απόφασης της ΕΕΑ, η οποία αρχικά δεν είχε χορηγήσει πιστοποιητικό στην ομάδα των Αχαιών. Με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, ο Προμηθέας δεν κινδυνεύει πλέον με τιμωρία, ενώ η ΚΑΕ εκφράζει την πεποίθησή της ότι η ΕΕΑ θα σεβαστεί τη δικαστική απόφαση.

Η δικαίωση του Προμηθέα από το Πρωτοδικείο

Η ομάδα του Προμηθέα Πάτρας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας τη δικαίωσή της από το Πρωτοδικείο. Αυτή η δικαστική απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ΚΑΕ, καθώς οδήγησε στην αναστολή της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Πρωτοδικείο δικαίωσε την ομάδα της Πάτρας, αναστέλλοντας την απόφαση της ΕΕΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο Προμηθέας δεν αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο τιμωρίας, μια εξέλιξη που ήρθε λίγες μέρες μετά την αρχική απόφαση της Επιτροπής.

Το ιστορικό της υπόθεσης με την ΕΕΑ

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Προμηθέας Πάτρας δεν είχε λάβει το απαραίτητο πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η μη χορήγηση του πιστοποιητικού προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Αχαιών, οι οποίοι προχώρησαν σε δικαστικές ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Η απόφαση της ΕΕΑ, η οποία αφορούσε τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού, είχε εκδοθεί τον Ιούλιο. Αυτή η απόφαση ήταν το αντικείμενο της προσφυγής του Προμηθέα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, με την ομάδα να ζητά την αναστολή της και τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

Η θέση της ΚΑΕ για τη δικαστική απόφαση

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Προμηθέας ΒΙΚΟΣ COLA ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό ότι δικαιώθηκε πλήρως στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Η ομάδα κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας τη νομιμότητα των αιτημάτων της.

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σεβαστεί και θα εναρμονιστεί με τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Τα αιτήματα της ΚΑΕ έγιναν δεκτά ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως «απολύτως λογικό» από την πλευρά της ομάδας.

Αίτημα για χορήγηση πιστοποιητικού και προσδοκίες

Μετά τη θετική έκβαση στο Πρωτοδικείο, η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας προχώρησε στην κατάθεση αίτησης ανάκλησης της πρόσφατης απόφασης της ΕΕΑ. Η αίτηση αυτή κατατέθηκε σήμερα, με την ομάδα να ζητά την άμεση χορήγηση του πιστοποιητικού για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.

Ο Προμηθέας ζητά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να χορηγήσει κανονικά το πιστοποιητικό, όπως έπραξε και με τις υπόλοιπες ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας είναι πεπεισμένη ότι η ΕΕΑ θα ακολουθήσει τη δικαστική απόφαση και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή λειτουργία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta