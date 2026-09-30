Η Super League άλλαξε ώρα σε έξι αγώνες του Παναθηναϊκού

Η Super League προχώρησε σε αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής έξι αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα Stoiximan Super League. Μεταξύ των αγώνων που επηρεάζονται είναι και το ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική. Όλες οι αναμετρήσεις μεταφέρθηκαν σε νωρίτερη ώρα, έπειτα από σχετικό αίτημα του τηλεοπτικού φορέα.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα των «πρασίνων»

Συνολικά έξι παιχνίδια του Παναθηναϊκού υπέστησαν τροποποιήσεις στην ώρα έναρξής τους. Από αυτά, πέντε είναι εντός έδρας αναμετρήσεις για την ομάδα της Αθήνας, ενώ ένα είναι εκτός έδρας παιχνίδι. Η Super League έκανε γνωστό ότι όλες οι αλλαγές αφορούν τη μεταφορά των αγώνων σε νωρίτερη ώρα από την αρχικά προγραμματισμένη.

Πέντε από τα έξι αυτά παιχνίδια έχουν οριστεί να ξεκινήσουν στις 17:30 το απόγευμα. Εξαίρεση αποτελεί το ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, το οποίο θα έχει σέντρα στις 19:00. Οι τροποποιήσεις αυτές επηρεάζουν αγώνες που εκτείνονται χρονικά από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2026.

Το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ, θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.26. Η νέα ώρα έναρξης ορίστηκε στις 19:00, αντί για τις 21:00 που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η συγκεκριμένη αλλαγή είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες, καθώς αφορά ένα από τα μεγάλα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Η μεταφορά του αγώνα σε νωρίτερη ώρα αναμένεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό των φιλάθλων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Οι εντός έδρας αναμετρήσεις που άλλαξαν ώρα

Εκτός από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, τέσσερις ακόμα εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού άλλαξαν ώρα διεξαγωγής. Ο αγώνας με τον ΑΣΤΕΡΑ AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.26 στις 17:30, αντί για τις 19:00. Επίσης, η αναμέτρηση με τον Ο.Φ.Η. μεταφέρθηκε για την Κυριακή 22.11.26, με νέα ώρα έναρξης στις 17:30, από τις 19:00.

Αλλαγή ώρας υπήρξε και για το παιχνίδι με τον ΑΡΗ, το οποίο θα λάβει χώρα την Κυριακή 06.12.26 στις 17:30, αντί για τις 19:00. Τέλος, ο εντός έδρας αγώνας με τον ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 17:30, ενώ αρχικά είχε οριστεί για τις 19:00.

Το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και μία εκτός έδρας αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για τον αγώνα με τον ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 08.11.26. Η νέα ώρα έναρξης για αυτό το παιχνίδι ορίστηκε στις 17:30, αντί για τις 20:00 που ήταν η αρχική πρόβλεψη.

Αυτή είναι η μοναδική εκτός έδρας αναμέτρηση που επηρεάζεται από τις πρόσφατες αποφάσεις της Super League. Η μεταβολή της ώρας διεξαγωγής του αγώνα με τον Ηρακλή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των προσαρμογών του προγράμματος.

Το αίτημα του τηλεοπτικού φορέα

Η Super League ανακοίνωσε ότι οι τροποποιήσεις στις ώρες των αγώνων έγιναν κατόπιν αποδοχής αιτήματος από τον τηλεοπτικό φορέα. Αυτή η διαδικασία είναι συνήθης και αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή τηλεοπτική κάλυψη των αναμετρήσεων του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Οι αλλαγές αυτές διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα θα είναι συμβατό με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του τηλεοπτικού δικτύου που μεταδίδει τους αγώνες. Η απόφαση αυτή επηρεάζει άμεσα το αγωνιστικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τις προσεχείς αγωνιστικές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta