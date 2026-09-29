Λεμπρόν Τζέιμς: Είχα όραμα να αγωνιστώ στους Νικς, αλλά η νίκη τους χάλασε τα σχέδια

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος πλέον αγωνίζεται ως παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς, προέβη σε σημαντικές αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια της Media Day του NBA. Ο «Βασιλιάς» παραδέχθηκε ότι το αρχικό του πλάνο, μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ήταν να πάρει μεταγραφή στους Νιου Γιορκ Νικς. Ωστόσο, η κατάκτηση του τίτλου στο NBA από τους Νικς την περασμένη σεζόν, όπως ο ίδιος ανέφερε, χάλασε τα σχέδιά του.

Το όραμα για το Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν

Ο Λεμπρόν Τζέιμς εξέφρασε ένα όραμα που είχε για την ολοκλήρωση της καριέρας του. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι είχε στο μυαλό του να αγωνιστεί στο ιστορικό Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν. Ο ίδιος περιέγραψε το γήπεδο ως το «νούμερο ένα στάδιο στον κόσμο», όσον αφορά την εμπειρία ενός μπασκετμπολίστα.

Το όραμα αυτό περιλάμβανε την προοπτική να κλείσει την πλούσια καριέρα του στην έδρα των Νιου Γιορκ Νικς. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο ίδιος, «Αφού νίκησαν τους Σπερς εκεί σκέφτηκα, ότι “ε, δεν μπορώ”. Δεν μπορούσα να το κάνω», υποδεικνύοντας ότι η επιτυχία των Νικς στον περσινό τελικό επηρέασε την απόφασή του.

Η ηχηρή μεταγραφή στους Φιλαδέλφεια Σίξερς

Μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς, η μετακίνηση του Λεμπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια Σίξερς αποτέλεσε την πιο ηχηρή μεταγραφή του καλοκαιριού στο NBA. Ο «Βασιλιάς» θα αγωνίζεται πλέον στη Φιλαδέλφεια, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση ενός ακόμη δαχτυλιδιού στην καριέρα του.

Παρά τα αρχικά του σχέδια για τους Νικς, ο Λεμπρόν Τζέιμς δήλωσε ικανοποιημένος με τη νέα του ομάδα. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «είμαι χαρούμενος εδώ που βρίσκομαι και ανυπομονώ για αυτό», δείχνοντας την αφοσίωσή του στους Σίξερς και τους επερχόμενους αγώνες.

Ο σεβασμός προς τους Νικς και ο Τζέιλεν Μπράνσον

Παρά το γεγονός ότι τα σχέδιά του για τους Νικς δεν ευοδώθηκαν, ο Λεμπρόν Τζέιμς εξέφρασε τον μεγάλο του σεβασμό προς την ομάδα της Νέας Υόρκης. Χαρακτήρισε τους Νικς ως μια «απίστευτη ομάδα με απίστευτους παίκτες», αναγνωρίζοντας την αξία τους στο πρωτάθλημα.

Επιπλέον, ο διάσημος μπασκετμπολίστας έδωσε συγχαρητήρια στον Τζέιλεν Μπράνσον, έναν από τους κορυφαίους παίκτες των Νικς. Ο Λεμπρόν Τζέιμς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αγαπώ αυτόν τον τύπο, είναι απίστευτος», υπογραμμίζοντας τον θαυμασμό του για τις ικανότητες του Μπράνσον.

Το παρασκήνιο της αλλαγής πλάνων

Η απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς να μην ενταχθεί στους Νιου Γιορκ Νικς, παρά το αρχικό του όραμα, συνδέεται άμεσα με την περσινή επιτυχία της ομάδας. Αφού οι Νικς νίκησαν τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ο «Βασιλιάς» αναθεώρησε τα σχέδιά του, καθώς η κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα της Νέας Υόρκης δημιούργησε νέα δεδομένα.

Ο ίδιος ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε αποφασίσει την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς, με την πρόθεση να αγωνιστεί στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν. Ωστόσο, η κατάκτηση του τίτλου από τους Νικς την περασμένη σεζόν ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που τον οδήγησε να αλλάξει πορεία και να επιλέξει τελικά τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit