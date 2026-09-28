Ο Παναθηναϊκός συγχαίρει τον Τσάπρα για την πρώτη του κλήση στην εθνική ομάδα

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο νεαρός δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα ανδρών, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση και τα συγχαρητήρια από την πλευρά της ΠΑΕ. Η κλήση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Εθνική ομάδα έχει ξεκινήσει δυναμικά τις υποχρεώσεις της στο Nations League. Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε στην επιλογή του Τσάπρα μετά τον τραυματισμό ενός άλλου παίκτη, ενισχύοντας την αποστολή για τις επόμενες κρίσιμες αναμετρήσεις.

Η πρώτη κλήση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός οπισθοφύλακας στον Παναθηναϊκό, έλαβε την πρώτη του κλήση για την Εθνική ομάδα ανδρών. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του 24χρονου ποδοσφαιριστή, καθώς εντάσσεται στο δυναμικό της «γαλανόλευκης» για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η κλήση αυτή αναγνωρίζει την πορεία και την παρουσία του στον σύλλογο των «πρασίνων».

Η είδηση της κλήσης του Τσάπρα έγινε γνωστή μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα της Εθνικής ομάδας στο Nations League. Ο νεαρός αμυντικός θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στην αποστολή και να συμμετάσχει στις προπονήσεις, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία δίπλα σε διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Ο τραυματισμός του Βαγιαννίδη και η επιλογή Γιοβάνοβιτς

Η κλήση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στην Εθνική ομάδα προέκυψε ως αποτέλεσμα του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιαννίδη. Ο Βαγιαννίδης δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στα δύο επόμενα παιχνίδια της Εθνικής, δημιουργώντας την ανάγκη για την κάλυψη της θέσης του. Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Τσάπρα για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε.

Ο Τσάπρας θα ενσωματωθεί στην αποστολή για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Και οι δύο αυτοί αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στην Τούμπα, προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον για τους Έλληνες φιλάθλους.

Η εξαιρετική πορεία της εθνικής στο nations league

Η Εθνική ομάδα ανδρών έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Nations League, καταγράφοντας δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτή η δυναμική πορεία δημιουργεί ένα θετικό κλίμα για την υποδοχή του νέου μέλους, Τριαντάφυλλου Τσάπρα, στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, η «γαλανόλευκη» επικράτησε της Σερβίας με σκορ 2-1 σε αγώνα που διεξήχθη στο Βελιγράδι. Λίγο αργότερα, συνέχισε τις επιτυχημένες εμφανίσεις της, νικώντας τη Γερμανία με 1-0 στην αναμέτρηση που έλαβε χώρα στο Άουγκσμπουργκ. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα.

Τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού στον Τσάπρα

Ο Παναθηναϊκός δεν έκρυψε τη χαρά του για την πρώτη κλήση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στην Εθνική ομάδα. Η ΠΑΕ προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας, εκφράζοντας δημόσια τα συγχαρητήριά της στον ποδοσφαιριστή της. Η δημοσίευση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης των παικτών του συλλόγου σε εθνικό επίπεδο.

Στην ανάρτησή του, ο Παναθηναϊκός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια κλήση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλήση στην Εθνική!». Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας, Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos), επιβεβαιώνοντας τη στήριξη και την υπερηφάνεια του συλλόγου για τον νεαρό μπακ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit