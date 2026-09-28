Η Euroleague εισάγει τεχνητή νοημοσύνη για τον ορισμό των διαιτητών

Η Euroleague προχωρά σε ρηξικέλευθες αλλαγές, ανακοινώνοντας την εισαγωγή ενός νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον ορισμό της διαιτητικής τριάδας των αγώνων της. Οι τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν και 14 νέους κανόνες, θα εφαρμοστούν τόσο στην EuroLeague όσο και στο BKT EuroCup. Στόχος είναι η αναβάθμιση του κορυφαίου ευρωπαϊκού μπασκετικού προϊόντος και η ομαλότερη διεξαγωγή των αναμετρήσεων για τους παίκτες και το φίλαθλο κοινό.

Νέες τομές για την αναβάθμιση του μπάσκετ

Η διοργανώτρια αρχή επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του τρόπου διεξαγωγής των παιχνιδιών. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στους ορισμούς των διαιτητών και στην ενίσχυση της ακεραιότητας των αγώνων. Η βασικότερη εξ αυτών των τομών είναι η επιλογή των διαιτητικών τριάδων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης, θα εφαρμοστούν 14 νέοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι, τη διαχείριση του προγράμματος των αγώνων, καθώς και άλλες τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους διαιτητές. Όλες αυτές οι μεταβολές θα ισχύσουν και για τη διοργάνωση του EuroCup.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης

Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής τεχνητής νοημοσύνης, θα καθορίζει τις διαιτητικές τριάδες για κάθε αγωνιστική ημέρα. Αυτό το σύστημα επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από το Τμήμα Διαιτησίας της Euroleague Basketball.

Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι η ιεραρχία των διαιτητών, το πρόγραμμα της διοργάνωσης, οι προηγούμενοι ορισμοί, ο φόρτος εργασίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αγώνα. Αναλύοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σύστημα είναι σε θέση να επιλέγει τους καταλληλότερους διαιτητές για κάθε αναμέτρηση.

Οι 14 κανόνες και οι τρεις βασικοί τομείς

Το σύστημα εφαρμόζει 14 διαφορετικούς κανόνες, οι οποίοι ομαδοποιούνται σε τρεις βασικούς τομείς. Ο πρώτος τομέας αφορά τα αγωνιστικά κριτήρια, διασφαλίζοντας ότι η επιλογή των διαιτητών είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Ο δεύτερος τομέας καλύπτει τη διαχείριση του προγράμματος και του φόρτου εργασίας των διαιτητών, ενώ ο τρίτος επικεντρώνεται στην ακεραιότητα της διαδικασίας.

Οι 14 αυτοί κανόνες καλύπτουν διάφορους παράγοντες, όπως τη σύνθεση της διαιτητικής τριάδας, την ιεραρχία των διαιτητών και τη συχνότητα των ορισμών. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη ο φόρτος εργασίας, ο συνδυασμός εθνικοτήτων των διαιτητών και η επανάληψη ορισμών σε αγώνες συγκεκριμένων ομάδων, μεταξύ άλλων παραμέτρων.

Δήλωση του διευθυντή διαιτησίας της Euroleague

Ο Daniel Hierrezuelo, Διευθυντής Διαιτησίας της Euroleague Basketball, δήλωσε σχετικά με την καινοτομία: «Η τεχνολογία μάς δίνει την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τη διαδικασία ορισμού διαιτητών, επιτρέποντάς μας να αναλύουμε τεράστιο όγκο πληροφοριών και να εφαρμόζουμε ένα σταθερό σύνολο κριτηρίων σε κάθε αγώνα».

Πρόσθεσε επίσης πως «Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την καινοτομία για να υποστηρίξουμε το έργο των διαιτητών μας, να βελτιστοποιήσουμε την κατανομή των ορισμών και του φόρτου εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνεται υπόψη κάθε σχετικός παράγοντας κατά τη συγκρότηση της κάθε διαιτητικής ομάδας».

Δέσμευση για συνεχή βελτίωση

Η εισαγωγή του νέου συστήματος αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαρκή δέσμευση της Euroleague Basketball για καινοτομία και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών των διοργανώσεών της. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ισορροπημένη κατανομή των ορισμών διαιτητών, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Με αυτή την κίνηση, η Euroleague επιδιώκει να ενισχύσει την αξιοπιστία και την αμεροληψία των διαιτητικών αποφάσεων, προσφέροντας ένα πιο δίκαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον στους αγώνες της. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να συμβάλει σημαντικά σε αυτόν τον στόχο, παρέχοντας μια πιο αντικειμενική και τεκμηριωμένη διαδικασία επιλογής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko