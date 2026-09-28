Ο Μάρκο Νίκολιτς χαιρετίζει την επέκταση του δικτύου ακαδημιών της ΑΕΚ

Το 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026-27 πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου 2026. Στη διάρκεια των εργασιών του σεμιναρίου, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων συλλόγων, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου που επιτελείται.

Οι 22 συνεργαζόμενοι σύλλογοι εκπροσωπήθηκαν σε αυτό το διήμερο, το οποίο έλαβε χώρα σε Νέα Φιλαδέλφεια και Σπάτα. Αυτή ήταν η πρώτη από τις συνολικά τρεις συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί για κάθε σεζόν, με στόχο την επιμόρφωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο και οι συμμετοχές

Το 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για την ποδοσφαιρική κοινότητα του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, εκπρόσωποι από τους 22 συνεργαζόμενους συλλόγους συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του.

Οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στα Σπάτα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Το σεμινάριο αυτό σηματοδότησε την έναρξη των ετήσιων συναντήσεων, καθώς είναι η πρώτη από τις τρεις προγραμματισμένες για τη σεζόν 2026-27.

Η συνάντηση με τον Μάρκο Νίκολιτς

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προπόνηση της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ. Αμέσως μετά, ακολούθησε συνάντηση και συζήτηση με τον προπονητή της ομάδας, κ. Μάρκο Νίκολιτς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, όπου ο κ. Νίκολιτς στάθηκε στη σημασία του έργου που επιτελείται τόσο από το Δίκτυο Ακαδημιών όσο και από την Ακαδημία συνολικά. Ο προπονητής εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τις δράσεις και την ανάπτυξη του δικτύου.

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ

Ο κ. Μάρκο Νίκολιτς, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των συλλόγων, δήλωσε ότι «Αυτό που κάνετε είναι εκπληκτικό, διότι εξαπλώνετε το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που μακροπρόθεσμα σίγουρα θα δώσει καλά αποτελέσματα στην εύρεση παικτών και στην ανάπτυξη της εικόνας του συλλόγου».

Ο προπονητής τόνισε επίσης το προσωπικό του ενδιαφέρον για το εγχείρημα, αναφέροντας: «Ενδιαφέρομαι πολύ για αυτό που κάνετε. Φυσικά, είμαι τυχερός που έχω τον Ηλία μαζί μου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί να με ενημερώνει για τα πράγματα σχετικά με το δίκτυο και να είστε σίγουροι ότι έχετε έναν σπουδαίο άνθρωπο εδώ, γιατί ξέρω πόσο νοιάζεται για αυτό το δίκτυο. Είναι σαν παιδί του. Έχει μεγάλο κίνητρο να αναπτύξει αυτό το εγχείρημα ακόμη περισσότερο από αυτό το επίπεδο».

Ο κ. Νίκολιτς εξέφρασε τον θαυμασμό του για τα επιτεύγματα του δικτύου, λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι τεράστιο αυτό που έχετε πετύχει μέχρι τώρα». Επιπλέον, αναφέρθηκε στην παρουσία μελών του δικτύου σε εκτός έδρας αγώνες της ομάδας: «Επίσης, όπου κι αν πάμε στην Ελλάδα, σε εκτός έδρας αγώνες από τον Βορρά μέχρι την Κρήτη, πάντα έχουμε κάποιον από το δίκτυο να έρχεται να μας επισκεφθεί με τα παιδιά, με τα μέλη, οπότε είναι επίσης πολύ όμορφο για τους παίκτες να το νιώθουν αυτό, να βλέπουν τι συμβαίνει γύρω τους».

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας και οι παρόντες

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας του σεμιναρίου, που διεξήχθη στην αίθουσα συνεντεύξεων της ALLWYN Arena, περιλάμβανε σημαντικές εισηγήσεις. Ο κ. Ηλίας Κυριακίδης παρουσίασε το θέμα «Από την Οργάνωση στην Ανάπτυξη Ακαδημίας», ενώ ο συντονιστής τμημάτων Ακαδημίας ΑΕΚ Κ10-Κ14, κ. Γιώργος Γκούρτσας, μίλησε για τον «Οργανωτικό και Αγωνιστικό σχεδιασμό Ακαδημίας - Νέα Δομή Προπονητικής μονάδας».

Πέρα από τις εισηγήσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα Μουσεία Ιστορίας της ΑΕΚ και Προσφυγικού Ελληνισμού, αποκτώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας και των αξιών του συλλόγου. Τις εργασίες της πρώτης μέρας παρακολούθησαν επίσης ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας της ΑΕΚ, κ. Γιώργος Γεωργιάδης, και ο άμεσος συνεργάτης του, κ. Αλέξης Αλεξιάδης.

Παρόντες ήταν και πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι κ. Στέλιος Μανωλάς, Τάκης Καραγκιοζόπουλος, Χρήστος Βασιλόπουλος και Χάρης Κοπιτσής, τιμώντας με την παρουσία τους το επιμορφωτικό σεμινάριο και αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση του συλλόγου με τους ανθρώπους του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta