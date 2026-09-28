Οι γευστικές επιλογές των ΜακΙντάιρ και Εντιάι του Ολυμπιακού σε βίντεο της Euroleague

Η Euroleague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση καλαθοσφαίρισης, προχώρησε στη δημοσίευση ενός ειδικού βίντεο που επικεντρώθηκε στην ελληνική γαστρονομία. Στο εν λόγω βίντεο, πρωταγωνιστές ήταν δύο αθλητές του Ολυμπιακού, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Εμπάι Εντιάι, οι οποίοι κλήθηκαν να δοκιμάσουν ποικιλία από ελληνικά πιάτα. Οι δύο «ερυθρόλευκοι» παίκτες ανέλαβαν τον ρόλο των γευσιγνωστών, προσφέροντας τις εντυπώσεις τους από τις τοπικές γεύσεις.

Οι νέοι γευσιγνώστες του Ολυμπιακού

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Εμπάι Εντιάι βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής μέσα από το διασκεδαστικό βίντεο που ανήρτησε η Euroleague. Οι δύο αθλητές, οι οποίοι αποτελούν νέα μεταγραφικά αποκτήματα για τους Πειραιώτες, κλήθηκαν να δοκιμάσουν διάφορες γαστρονομικές επιλογές από την ελληνική κουζίνα. Η παρουσία τους σε αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο προσέδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην προβολή της ομάδας και της διοργάνωσης.

Ως εκπρόσωποι του Ολυμπιακού, οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εντιάι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις γεύσεις της χώρας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του γευσιγνώστη. Οι αντιδράσεις και οι επιλογές τους καταγράφηκαν σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την Euroleague, προβάλλοντας την εμπειρία τους με τα ελληνικά εδέσματα.

Το «αιώνιο» γευστικό δίλημμα

Ένα από τα κεντρικά σημεία του βίντεο ήταν το «αιώνιο» γευστικό δίλημμα ανάμεσα σε δύο κλασικά και αγαπημένα ελληνικά πιάτα: το παστίτσιο και τον μουσακά. Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εμπάι Εντιάι, κλήθηκαν να επιλέξουν ποιο από τα δύο παραδοσιακά εδέσματα προτιμούν. Η στιγμή αυτή αποτέλεσε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της γευστικής δοκιμής.

Και οι δύο αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται υπό τις οδηγίες του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα, κατέληξαν στην ίδια επιλογή. Αμφότεροι οι παίκτες του Ολυμπιακού επέλεξαν το παστίτσιο, δίνοντας τη δική τους απάντηση στο γνωστό γαστρονομικό ερώτημα που απασχολεί πολλούς λάτρεις της ελληνικής κουζίνας.

Η δημοσίευση της Euroleague στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το σχετικό βίντεο, το οποίο κατέγραψε τις γευστικές εμπειρίες των δύο παικτών, ανήρτησε η Euroleague στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα X. Η δημοσίευση αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς έδειξε μια διαφορετική πτυχή της καθημερινότητας των αθλητών και την επαφή τους με την τοπική κουλτούρα.

Το μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση του βίντεο ανέφερε τη διάδοση της ελληνικής κουλτούρας μέσω αυτής της γευστικής δοκιμής. Συγκεκριμένα, η διοργάνωση σημείωσε ότι πρόκειται για «videos you loved are back» και ότι αυτή τη φορά γίνεται «Spreading the Greek culture to @CodiTyree0 & Mbaye Ndiaye», απευθυνόμενη στους δύο παίκτες του Ολυμπιακού.

Γαστρονομικές εντυπώσεις από τους «ερυθρόλευκους»

Οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εμπάι Εντιάι, ως νέα πρόσωπα στην ομάδα του Ολυμπιακού, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις γεύσεις της Ελλάδας μέσα από αυτή την πρωτότυπη πρωτοβουλία της Euroleague. Οι γαστρονομικές τους επιλογές και οι αντιδράσεις τους κατά τη δοκιμή των ελληνικών φαγητών αποτέλεσαν το κύριο θέμα του βίντεο.

Η παρουσία τους σε αυτόν τον ρόλο, ως γευσιγνώστες, προσέφερε μια ευχάριστη και διασκεδαστική εικόνα των αθλητών εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι δύο παίκτες των Πειραιωτών, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Μπαρτζώκα, έδειξαν τις προτιμήσεις τους, με το παστίτσιο να κερδίζει τελικά την προτίμησή τους έναντι του μουσακά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta