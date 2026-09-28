Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας στην Εθνική ποδοσφαίρου για τα ματς του Nations League

Την πρώτη του κλήση στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έλαβε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκτακτη αυτή προσθήκη στην αποστολή της «γαλανόλευκης» έρχεται ενόψει των δύο εντός έδρας αναμετρήσεων για το Nations League, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και τη Γερμανία. Ο 24χρονος μπακ κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα.

Η έκτακτη κλήση του Τσάπρα

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, έλαβε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδας, μια ημέρα μετά την ιστορική νίκη της χώρας μας στην έδρα της Γερμανίας. Η κλήση του ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 και χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη, λόγω των αναγκών που προέκυψαν στην ομάδα.

Ο νεαρός αμυντικός θα είναι πλέον διαθέσιμος για τον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα δύο κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική διαδρομή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος εντάσσεται για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Οι αγώνες του Nations League

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την πορεία της στο Nations League, έχοντας μπροστά της δύο σημαντικές εντός έδρας αναμετρήσεις. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου 2026, στις 21:45, όπου η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ολλανδία. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου 2026, επίσης στις 21:45, η «γαλανόλευκη» θα φιλοξενήσει ξανά τη Γερμανία.

Και οι δύο αναμετρήσεις έχουν οριστεί να διεξαχθούν στην Τούμπα, με την Εθνική να επιδιώκει να αξιοποιήσει την έδρα της. Οι αγώνες αυτοί έρχονται σε συνέχεια της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, όπου η Ελλάδα σημείωσε ένα «διπλό» επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ.

Ο λόγος της προσθήκης στην αποστολή

Η έκτακτη κλήση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στην Εθνική ομάδα οφείλεται στις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο διεθνής φουλ μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ημίχρονο του αγώνα Γερμανία – Ελλάδα, ο οποίος διεξήχθη στο Άουγκσμπουργκ.

Εκτός από τις ενοχλήσεις, ο Γιώργος Βαγιαννίδης έχει επιβαρυνθεί και στο κομμάτι των καρτών, γεγονός που συνέβαλε στην απόφαση του ομοσπονδιακού προπονητή. Λόγω αυτών των παραγόντων, κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει μία έξτρα λύση για το δεξί άκρο της άμυνας, με τον Τσάπρα να επιλέγεται για την ενίσχυση της αποστολής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Βαγιαννίδης μένει εκτός για τα συγκεκριμένα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία, και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας παίρνει τη θέση του στην αποστολή της «γαλανόλευκης». Ωστόσο, αναφέρεται ότι δεν υφίσταται αντικατάσταση του Βαγιαννίδη, καθώς συνεχίζει να βρίσκεται στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το μέλλον.

Το προφίλ του ποδοσφαιριστή

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι ένας 24χρονος μπακ που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Η κλήση του στην Εθνική ομάδα αποτελεί αναγνώριση της πορείας του και της απόδοσής του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η παρουσία του στην αποστολή προσφέρει στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μια επιπλέον επιλογή για την κάλυψη της θέσης του δεξιού οπισθοφύλακα.

Η πρώτη αυτή κλήση αποτελεί μια ξεχωριστή εξέλιξη για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος καλείται να συνεισφέρει στις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας σε μια κρίσιμη περίοδο για το Nations League. Η ενσωμάτωσή του στην ομάδα αναμένεται να προσδώσει βάθος και φρεσκάδα στο ρόστερ.

Η συνέχεια της Εθνικής

Η Εθνική Ελλάδας, μετά την επιτυχημένη αναμέτρηση με τη Γερμανία, στρέφει την προσοχή της στα δύο εντός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα επιδιώξει να διατηρήσει το θετικό της μομέντουμ και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία.

Οι αναμετρήσεις στην Τούμπα είναι κομβικής σημασίας για την πορεία της Ελλάδας στο Nations League. Η προσθήκη του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στην αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της προσαρμογής της ομάδας στις απαιτήσεις των επικείμενων αγώνων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko