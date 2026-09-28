Ο ΟΦΗ με τον κόσμο του στην έδρα της ΑΕΚ

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στο επερχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι εναντίον της ΑΕΚ. Η παρουσία των οπαδών του «ομίλου» στην «Allwyn Arena» είναι πλέον δεδομένη, μετά από σχετικές συνεννοήσεις και την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών. Το παιχνίδι αυτό, που διεξάγεται για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, θα βρει τον ΟΦΗ να αγωνίζεται με τη στήριξη του κόσμου του, αμέσως μετά την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Η παρουσία των φιλάθλων στην «Allwyn Arena»

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ σε μία σημαντική αναμέτρηση για το πρωτάθλημα. Το παιχνίδι αυτό, που θα διεξαχθεί στην έδρα της «Ένωσης», αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι Κρητικοί δεν θα είναι μόνοι τους. Ο κόσμος του ΟΦΗ αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση στους ποδοσφαιριστές.

Η παρουσία των φιλάθλων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την ομάδα, η οποία έχει προσφέρει πολλές χαρές στους υποστηρικτές της κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Η δυνατότητα των φιλάθλων να ταξιδέψουν και να στηρίξουν τον ΟΦΗ μακριά από την έδρα του, ενισχύει το κλίμα ενότητας και αφοσίωσης.

Η εξασφάλιση εισιτηρίων και η άδεια

Η εξασφάλιση της παρουσίας των φιλάθλων του ΟΦΗ στο γήπεδο της ΑΕΚ έγινε εφικτή έπειτα από μία σειρά συνεννοήσεων. Οι διαδικασίες περιλάμβαναν την εξασφάλιση των απαραίτητων εισιτηρίων, καθώς και τη λήψη της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό επιτρέπει στους οπαδούς του «ομίλου» να οργανώσουν τη μετακίνησή τους και να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Η συμφωνία αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στην παρουσία του κόσμου στα γήπεδα, ακόμα και σε εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η δυνατότητα των φιλάθλων να υποστηρίζουν την ομάδα τους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής εμπειρίας και συμβάλλει στην ατμόσφαιρα των αγώνων.

Η συμφωνία για τους δύο γύρους

Η συγκεκριμένη συμφωνία για την παρουσία φιλάθλων δεν περιορίζεται μόνο στην επικείμενη αναμέτρηση στην Αθήνα. Έχει συμφωνηθεί ότι η ίδια ρύθμιση θα ισχύσει και για το παιχνίδι του δευτέρου γύρου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στην Κρήτη, εξασφαλίζοντας ένα πνεύμα αμοιβαίας φιλοξενίας.

Οι οργανωμένοι σύνδεσμοι φιλάθλων του ΟΦΗ έχουν ήδη προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις, ενημερώνοντας τα μέλη τους και τους υπόλοιπους υποστηρικτές της ομάδας για τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Η έγκαιρη ενημέρωση επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό και την προετοιμασία για τις μετακινήσεις.

Λεπτομέρειες για τη μετακίνηση των φιλάθλων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των λεσχών των οργανωμένων φιλάθλων του ΟΦΗ, οι εγγραφές για το ταξίδι στην Αθήνα, ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ, έχουν ήδη ξεκινήσει. Το κόστος της μετακίνησης έχει οριστεί στα 65 ευρώ, ποσό που δεν περιλαμβάνει το εισιτήριο του αγώνα. Η τιμή αυτή καλύπτει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετάβαση και την επιστροφή, καθώς και τη μεταφορά με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι μπορούν να απευθύνονται στις λέσχες των οργανωμένων. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι λέσχες «SNAKES 1986 •ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ•», «ΚΡΗΤΕΣ 4 Θ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» και «Σ.Φ.ΟΦΗ ΑΡΧΑΝΩΝ», οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό της μετακίνησης και την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta