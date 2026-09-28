Κριτική Σβαϊνστάιγκερ στη Γερμανία μετά τη νίκη της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ

Μία ακόμη ιστορική νίκη πανηγύρισε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου επί των ημερών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επικρατώντας 1-0 της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ. Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο παλαίμαχος πρωταθλητής με τα «πάντσερ», Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, σχολίασε το παιχνίδι στη γερμανική τηλεόραση, εκφράζοντας την έντονη κριτική του για την εικόνα της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Η κριτική του Σβαϊνστάιγκερ για τη Γερμανία

Ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, άλλοτε πρωταθλητής κόσμου με τα «πάντσερ» το 2014, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την τρέχουσα κατάσταση της γερμανικής ομάδας. Στις δηλώσεις του, τόνισε πως η Γερμανία έχει χάσει την αίγλη της ως κορυφαία δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα. Έχουμε περιέλθει στη μετριότητα. Δεν διαθέτουμε πια εκείνους τους παίκτες που κάνουν τη διαφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος μέσος. Ο Σβαϊνστάιγκερ υπογράμμισε πως η εθνική του ομάδα είναι πλέον «απλά μια μέτρια ομάδα αυτή τη στιγμή», εκφράζοντας την ανάγκη να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση.

Ειδική αναφορά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές

Παράλληλα με την κριτική του για τη Γερμανία, ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ στάθηκε ιδιαίτερα σε τρεις ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και την ικανότητά τους να κάνουν τη διαφορά στο παιχνίδι της Γαλανόλευκης. Συγκεκριμένα, έκανε ειδική αναφορά στον Χρήστο Τζόλη, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Βαγγέλη Παυλίδη.

«Αν κοιτάξεις την Ελλάδα, αν πάρεις τον Καρέτσα, τον Τζόλη ή τον Παυλίδη στην επίθεση… αυτοί ήταν παίκτες που έκαναν τη διαφορά για μένα. Και για τους Έλληνες επίσης. Εμείς, απλώς, δεν τους έχουμε», δήλωσε ο Σβαϊνστάιγκερ. Ο παλαίμαχος Γερμανός ποδοσφαιριστής υπογράμμισε ότι «ακόμα και η Ελλάδα έχει τους Καρέτσα, Τζόλη και Παυλίδη», θεωρώντας τους παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα.

Το πρόβλημα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού

Ο 42χρονος θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου προχώρησε σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Θεωρεί ότι το βασικό ζήτημα εντοπίζεται στη φάση της ανάπτυξης του παιχνιδιού, ξεκινώντας από την άμυνα.

Σύμφωνα με τον Σβαϊνστάιγκερ, ο μόνος παίκτης που μπορεί να βγάλει δημιουργικές πάσες σε αυτή τη συνθήκη είναι ο Κίμιχ. Επεσήμανε ότι, αν λείπει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τα πράγματα δυσκολεύουν σημαντικά για την ομάδα, καθιστώντας την ανάπτυξη του παιχνιδιού ακόμα πιο προβληματική.

Οι προσδοκίες από τον Γιούργκεν Κλοπ

Ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ εξέφρασε την ελπίδα του για το μέλλον της γερμανικής ομάδας υπό την καθοδήγηση του Γιούργκεν Κλοπ. «Ο Γιούργκεν Κλοπ –και πολύ σωστά πράττει– οφείλει να εξετάσει κάθε πιθανή επιλογή, ώστε να χτίσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει ο ίδιος», δήλωσε.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανέφερε πως ελπίζει να δουν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας τον Νοέμβριο, αν και αναγνώρισε ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε καθαρά δοκιμαστικό στάδιο. Τόνισε ότι ο Κλοπ βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία προσαρμογής, καθώς αυτό ήταν μόλις το δεύτερο διεθνές παιχνίδι του. «Τέτοια πράγματα απαιτούν χρόνο. Δεν είναι μάγος. Δεν μπορείς να περιμένεις από την ομάδα να φύγει από το γήπεδο με μια κυριαρχική νίκη 4-0 επί της Ελλάδας. Πρόκειται για σκληρή δουλειά», πρόσθεσε ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta