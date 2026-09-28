Ο Μασιούλις για Ολυμπιακό: «Τα γκαρντ μπορούν να κάνουν τη δουλειά του Γουόκαπ»

Ο προπονητής της Ζάλγκιρις, Τόμας Μασιούλις, αναφέρθηκε στην επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Λιθουανός τεχνικός στάθηκε στην απουσία του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος για τη Ζάλγκιρις, επιβεβαιώνοντας τη μη συμμετοχή του. Παράλληλα, σχολίασε την αποχώρηση του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό, καθώς και τον τρόπο παιχνιδιού των Πειραιωτών, απαντώντας και σε ερώτηση για τον Δομηνικανό γκαρντ, Μοντέρο.

Η μάχη στην «Zalgirio Arena»

Η Ζάλγκιρις υποδέχεται τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στην έδρα της, την «Zalgirio Arena». Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη.

Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Λιθουανοί δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η απουσία του Αμερικανού γκαρντ επιβεβαιώθηκε από τον προπονητή της Ζάλγκιρις, Τόμας Μασιούλις, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του.

Η απουσία του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος

Ο Τόμας Μασιούλις αναφέρθηκε εκτενώς στην απουσία του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, τονίζοντας ότι δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί ένας παίκτης της δικής του αξίας. Ο Γουίλιαμς-Γκος χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους παίκτες και δημιουργούς της ομάδας της Ζάλγκιρις.

Σύμφωνα με τον προπονητή, ο Αμερικανός γκαρντ κατανοεί πολύ καλά τις απαιτήσεις του παιχνιδιού και τον τρόπο που θέλει η ομάδα να αγωνιστεί, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στους συμπαίκτες του. Παρά την απώλεια αυτή, ο Μασιούλις δήλωσε ότι η ομάδα διαθέτει άλλους παίκτες στους οποίους πιστεύει και πως πρέπει να προσπαθήσουν να διαχειριστούν την κατάσταση όπως είναι, χωρίς να παραπονιούνται.

Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ

Ο Τόμας Μασιούλις σχολίασε και την αποχώρηση του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας την άποψη ότι οι Πειραιώτες δεν έχουν χάσει σημαντικά πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Ο Γουόκαπ είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον Σάσα Βεζένκοβ, καθώς μπορούσε να τον βρει με «κλειστά μάτια» στο γήπεδο.

Ωστόσο, ο προπονητής της Ζάλγκιρις υπογράμμισε ότι και οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού αγωνίζονται μαζί εδώ και αρκετές σεζόν, γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα και εκτελούν τα κοψίματα με ακρίβεια. Επεσήμανε ότι αν κάποιος χαλαρώσει έστω και για λίγο, η μπάλα θα φτάσει στον Βεζένκοβ. Επιπλέον, αμυντικά, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ θεωρείται καλός αμυντικός, ενώ υπάρχουν και άλλοι γκαρντ που μπορούν να επιτελέσουν πολλά από τα καθήκοντα που αναλάμβανε ο Γουόκαπ.

Η προσθήκη του Μοντέρο και οι ικανότητές του

Σε ερώτηση για τον Δομηνικανό γκαρντ, Μοντέρο, ο Τόμας Μασιούλις περιέγραψε τις ικανότητές του. Ο Μοντέρο διαθέτει δημιουργία, μπορεί να επιτεθεί προς το καλάθι και να πάρει μόνος του αποφάσεις σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Παράλληλα, έχει την ικανότητα να βρίσκει τους συμπαίκτες του.

Ο προπονητής της Ζάλγκιρις σημείωσε ότι ο Μοντέρο μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες και να σκοράρει μόνος του, αλλά και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους άλλους. Τόνισε επίσης ότι μπορεί να διεισδύσει στη ρακέτα, να πασάρει έξω και να βλέπει πολύ καλά το γήπεδο, προσφέροντας πολλαπλές λύσεις στην επίθεση του Ολυμπιακού.

Το σύστημα παιχνιδιού του Ολυμπιακού

Ο Τόμας Μασιούλις αναφέρθηκε και στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, συνδέοντας την προσθήκη του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τη φιλοσοφία του κόουτς Μπαρτζώκα. Δήλωσε ότι δεν είναι οι παίκτες που επιβάλλουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, αλλά αποτελεί μέρος του συστήματος της ομάδας, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά.

Ο προπονητής της Ζάλγκιρις υπογράμμισε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πολύ καλή αντίληψη ο ένας για τον άλλον, εκτελούν πολλά κοψίματα και κινούνται συνεχώς χωρίς την μπάλα, καθιστώντας δύσκολο για τον αντίπαλο να χαλαρώσει. Πρόσθεσε ότι ακόμα και αν καταφέρει κάποιος να σταματήσει την κυκλοφορία της μπάλας, ο Ολυμπιακός διαθέτει παίκτες όπως ο Μοντέρο, ο Φουρνιέ και άλλοι, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν και να πάρουν αποφάσεις σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta