Το σκάνδαλο του crashgate που σημάδεψε τη formula 1

Το 2008, η Formula 1 πραγματοποίησε ένα πρωτοποριακό βήμα, διοργανώνοντας τον πρώτο νυχτερινό της αγώνα. Το Grand Prix της Σιγκαπούρης, υπό το φως των προβολέων, έμεινε στην ιστορία, όχι όμως για τους σωστούς λόγους. Ο Φερνάντο Αλόνσο της Renault F1 ήταν ο οδηγός που ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, μια νίκη που πανηγυρίστηκε δεόντως, αλλά προκάλεσε ερωτηματικά.

Ενα πρωτοποριακό grand prix

Πριν από 18 χρόνια, το 2008, η Formula 1 φιλοξένησε το παρθενικό της νυχτερινό Grand Prix. Η χώρα που είχε την τιμή να διοργανώσει αυτόν τον ιστορικό αγώνα ήταν η Σιγκαπούρη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το άθλημα. Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από το φως των προβολέων, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Σε αυτό το ξεχωριστό Grand Prix, ο Ισπανός οδηγός Φερνάντο Αλόνσο, αγωνιζόμενος με τη Renault F1, κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση. Η νίκη του πανηγυρίστηκε έντονα τόσο από τον ίδιο, έναν δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, όσο και από όλα τα μέλη της γαλλικής ομάδας.

Μια νίκη που προκάλεσε ερωτηματικά

Παρά τους πανηγυρισμούς, η νίκη του Αλόνσο στη Σιγκαπούρη προκάλεσε αρχικά έκπληξη και αμφιβολίες στον κόσμο της Formula 1. Κανένας δεν πίστευε πως ο Ισπανός θα μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα, δεδομένης της θέσης εκκίνησής του και της απόδοσης του μονοθεσίου του.

Ο Φερνάντο Αλόνσο είχε εκκινήσει τον αγώνα από τη 15η θέση του grid. Επιπλέον, το μονοθέσιο της Renault, η R28, δεν θεωρούνταν το πιο γρήγορο της εποχής. Για να καταφέρει να κερδίσει, ακόμα και σε ένα σιρκουί πόλης όπου τα απρόοπτα είναι συχνά, θα έπρεπε να συμβούν πολλά γεγονότα υπέρ του, κάτι που τελικά συνέβη.

Το ηθελημένο ατύχημα και οι κανονισμοί

Η αλήθεια πίσω από τη νίκη αποκαλύφθηκε ένα χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2009. Η νίκη του Αλόνσο ήταν «στημένη», αποτέλεσμα ενός ηθελημένου ατυχήματος που προκάλεσε την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας, αλλάζοντας τις ισορροπίες του αγώνα και ευνοώντας τον Ισπανό οδηγό.

Ο Αλόνσο πραγματοποίησε το pit stop του πολύ νωρίς, μόλις στο δωδέκατο γύρο από τους 61 συνολικά. Δύο περάσματα μετά, ο teammate του, Νέλσον Πικέ Τζούνιορ, έστειλε επίτηδες το μονοθέσιό του στον τοίχο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα.

Οι κανονισμοί της εποχής έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Με την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας, το pit lane έκλεινε προσωρινά. Αυτό έφερε σε δυσμενή θέση πολλούς οδηγούς που δεν είχαν ακόμα πραγματοποιήσει το δικό τους pit stop. Ο Αλόνσο, έχοντας ήδη σταματήσει στον 12ο γύρο, βρέθηκε ξαφνικά σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή στρατηγική θέση. Μάλιστα, οι Νίκο Ρόσμπεργκ και Ρόμπερτ Κούμπιτσα αναγκάστηκαν να μπουν στο pit lane ενώ αυτό ήταν κλειτό, λόγω έλλειψης καυσίμου, και δέχθηκαν ποινές.

Οι αποκαλύψεις και οι κυρώσεις

Η αποκάλυψη του σκανδάλου, που έγινε γνωστό ως «Crashgate», τάραξε συθέμελα τον κόσμο της Formula 1, έστω και καθυστερημένα. Το γεγονός αυτό έπληξε διά παντός την αξιοπιστία του αθλήματος και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ως υπεύθυνοι για το «crash-gate» κρίθηκαν ο επικεφαλής της Renault, Φλάβιο Μπριατόρε, και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Πατ Σίμοντς. Αμφότεροι αποβλήθηκαν από το σπορ. Ο Ιταλός Φλάβιο Μπριατόρε τιμωρήθηκε με διά βίου αποκλεισμό, ενώ ο Βρετανός Πατ Σίμοντς αποκλείστηκε για πέντε χρόνια.

Η θέση του Φερνάντο Αλόνσο

Αναπόφευκτα, το ζήτημα του τι γνώριζε ο Φερνάντο Αλόνσο για τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνο το βράδυ στη Σιγκαπούρη αποτέλεσε σημαντικό μέρος της συζήτησης γύρω από το σκάνδαλο. Η εμπλοκή του οδηγού ήταν ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν.

Ωστόσο, στην επίσημη διαδικασία που ακολούθησε, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού δεν του απέδωσε ευθύνη για τον σχεδιασμό ή την εκτέλεση του Crashgate. Η υπόθεση επικεντρώθηκε κυρίως στους Φλάβιο Μπριατόρε, Πατ Σίμοντς και Νέλσον Πικέ Τζούνιορ, με τον τελευταίο να έχει συνεργαστεί με τις αρχές για την αποκάλυψη των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta