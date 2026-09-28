Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Τις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ θα στερηθεί ο Ολυμπιακός και στα δύο ματς της διπλής αγωνιστικής της Euroleague. Ο Σέρβος σέντερ δεν θα είναι διαθέσιμος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στην απαιτητική «διαβολοβδομάδα» που περιλαμβάνει δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η απουσία του οφείλεται σε τενοντίτιδα και την ανάγκη για θεραπείες στην Αθήνα, όπως δήλωσε ο προπονητής.

Η απουσία του Σέρβου σέντερ από τους αγώνες

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου του Ολυμπιακού για τους δύο κρίσιμους αγώνες της Euroleague που περιλαμβάνει η «διαβολοβδομάδα». Η ομάδα του Πειραιά θα αγωνιστεί χωρίς τον βασικό της σέντερ, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα για να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα.

Η απόφαση να μην ακολουθήσει την αποστολή λήφθηκε για να μπορέσει ο παίκτης να επικεντρωθεί στις θεραπείες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Αυτή είναι η δεύτερη σημαντική απουσία του Μιλουτίνοφ από επίσημους αγώνες της ομάδας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα της «διαβολοβδομάδας»

Το πρόγραμμα της «διαβολοβδομάδας» για τους «ερυθρόλευκους» είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, περιλαμβάνοντας δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η πρώτη δοκιμασία για τον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, με την ομάδα να αντιμετωπίζει μία δυνατή αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, η ομάδα θα ταξιδέψει στο Κάουνας της Λιθουανίας, όπου θα αναμετρηθεί με την τοπική Ζάλγκιρις. Αμέσως μετά τον αγώνα στη Λιθουανία, οι παίκτες του Ολυμπιακού θα μεταβούν στην Ιταλία, στην πόλη της Μπολόνια, για να αναμετρηθούν με την Βίρτους. Αυτό το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου, ολοκληρώνοντας έτσι την απαιτητική διπλή αγωνιστική.

Οι λόγοι της απουσίας και η δήλωση Μπαρτζώκα

Όπως έγινε γνωστό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού που αναχώρησε για τις δύο ευρωπαϊκές πόλεις. Ο Σέρβος σέντερ κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα, καθώς δεν υπολογίζεται σε κανένα από αυτά τα δύο ματς.

Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε σχετική δήλωση πριν από την αναχώρηση της αποστολής. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η παραμονή του Μιλουτίνοφ στην Αθήνα κρίθηκε ως η προτιμότερη επιλογή προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες θεραπείες για την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί.

Προηγούμενη απουσία και η παρουσία Ντάνστον

Η επερχόμενη απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν είναι η πρώτη για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο Σέρβος σέντερ είχε απουσιάσει και από το Super Cup, μια διοργάνωση στην οποία ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει το πέμπτο συνεχόμενο τρόπαιο της ιστορίας του, παρά την απουσία του.

Σε αντίθεση με τον Μιλουτίνοφ, ο Μπράιαντ Ντάνστον συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της ομάδας για τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια της Euroleague. Η παρουσία του Ντάνστον δίνει μια επιπλέον λύση στην φροντ λάιν του Ολυμπιακού ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων, καλύπτοντας ένα μέρος του κενού που δημιουργείται.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta