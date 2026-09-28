Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για Ντάνστον και Μιλουτίνοφ ενόψει Euroleague

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής της ομάδας για το Κάουνας, ενόψει της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague. Ο κ. Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας, στο δύσκολο πρόγραμμα και στην απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον. Παράλληλα, έδωσε διευκρινίσεις για την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ από τα επικείμενα παιχνίδια.

Η αποστολή για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Η ομάδα του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Κάουνας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις στις 29 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, η αποστολή θα μεταβεί στην Μπολόνια για τον αγώνα κόντρα στη Βίρτους, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την 1η Οκτωβρίου.

Στην αποστολή των «ερυθρολεύκων» συμπεριλήφθηκαν οι Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας. Ωστόσο, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, λόγω τραυματισμού.

Οι προκλήσεις του προγράμματος και η προετοιμασία

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε τη διαδικασία δύσκολη, τονίζοντας ότι η ομάδα θα αγωνιστεί αύριο σε μία έδρα απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί τα playoffs. Υπογράμμισε την ανάγκη για ένα καλό παιχνίδι, δηλώνοντας πως «αν δεν παίξουμε καλά, πιστεύω πως θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ».

Αναφερόμενος στο φορτωμένο πρόγραμμα, ο προπονητής εξέφρασε την άποψη ότι το «5 στα 7» (πέντε αγώνες σε επτά ημέρες) δεν είναι φυσιολογικό. Επισήμανε ότι δεν έγινε καμία προπόνηση και πως το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μόνο ένα shootaround και προβολή βίντεο πριν τον αυριανό αγώνα. «Αυτή είναι η κατάσταση», πρόσθεσε.

Η σημασία της απόκτησης του Μπράιαντ Ντάνστον

Σχετικά με την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον, ο κ. Μπαρτζώκας εξήγησε ότι ο παίκτης ήταν στις προπονήσεις της ομάδας και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Η κίνηση αυτή έγινε «για ασφάλεια», καθώς οι παίκτες δεν μπορούν να αγωνίζονται σε τόσα συνεχόμενα παιχνίδια και χρειάζονται επιπλέον λύσεις.

Ο προπονητής υπογράμμισε τη σημασία του Ντάνστον όχι μόνο για την αγωνιστική του κλάση, αλλά και για την παρουσία του στα αποδυτήρια. «Είναι μία παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και νομίζω πως θα μας βοηθήσει πολύ και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Σε ερώτηση για το αν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπολογίζεται για τα επερχόμενα ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε αρνητικά. Ο Σέρβος σέντερ αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας, το οποίο τον ταλαιπωρεί. Το ιατρικό τιμ της ομάδας αποφάσισε να ακολουθήσει θεραπείες και ενδυνάμωση, ώστε να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

Ο προπονητής ανέφερε ότι ο Μιλουτίνοφ έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να αποδώσει όπως έπρεπε. Λόγω της απουσίας του καλύτερου ριμπάουντερ της Euroleague, η ομάδα αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει «αδόκιμα σχήματα» στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο κ. Μπαρτζώκας πρόσθεσε πως, παρόλο που η ομάδα σκοράρει 100 πόντους ανά παιχνίδι, δεν αμελεί την άμυνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta