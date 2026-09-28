Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας στην ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την κατάκτηση του πέμπτου συνεχόμενου Super Cup από τους «ερυθρόλευκους». Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε αγωνιστεί ξανά στον Ολυμπιακό την διετία 2022-2024, εντάσσεται εκ νέου στο ρόστερ της πειραϊκής ομάδας.

Η επιστροφή στα «ερυθρόλευκα»

Ο 28χρονος γκαρντ Τζορτζ Πάπας επέστρεψε και πάλι στα «ερυθρόλευκα», μετά την υπογραφή μονοετούς συμβολαίου με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά προχώρησε στην απόκτησή του, με στόχο να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό της και να προσφέρει λύσεις στο πρωτάθλημα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζορτζ Πάπας. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.» Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την επανένταξη του παίκτη στον σύλλογο, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν.

Η πορεία του μετά την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό

Ο Τζορτζ Πάπας είχε αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους» το 2024, αναζητώντας νέες αγωνιστικές προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, αποκτώντας εμπειρίες και διατηρώντας την αγωνιστική του παρουσία.

Συγκεκριμένα, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, ο Πάπας φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα Πάτρας, του Περιστερίου, του Πανιωνίου και του Αμαρουσίου. Η πορεία του αυτή τον οδήγησε ξανά στην πόρτα του Ολυμπιακού, ο οποίος αποφάσισε να τον εντάξει εκ νέου στο δυναμικό του.

Η συμμετοχή στην προετοιμασία και το Super Cup

Ο Τζορτζ Πάπας συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Αν και αρχικά είχε έναν συμπληρωματικό ρόλο στις προπονήσεις της ομάδας, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού πήραν την απόφαση να τον διατηρήσουν στο ρόστερ.

Η παρουσία του ήταν αισθητή και στην αποστολή των «ερυθρολεύκων» για το Super Cup, όπου η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Μαζί του στην αποστολή βρέθηκε και ο Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος επίσης είχε έναν βοηθητικό ρόλο στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.

Τα στατιστικά της περασμένης σεζόν

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Τζορτζ Πάπας αγωνίστηκε σε δύο ομάδες, το Μαρούσι και τον Πανιώνιο, καταγράφοντας συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Με τη φανέλα του Αμαρουσίου, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έλαβε μέρος σε 15 αγώνες. Σε αυτούς τους αγώνες, είχε μέσο όρο 6.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά παιχνίδι.

Αντίστοιχα, με την ομάδα του Πανιωνίου, ο Πάπας συμμετείχε σε 10 αγώνες. Η στατιστική του επίδοση στον Πανιώνιο περιλάμβανε 5.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν την αγωνιστική του παρουσία και την προσφορά του στις ομάδες που αγωνίστηκε πριν την επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta