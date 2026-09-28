Ο Άρης ταξιδεύει στο Λε Μαν με στόχο τη νίκη και αναμνήσεις από το παρελθόν

Ο Άρης ξεκινά το ευρωπαϊκό του οδοιπορικό από τη Γαλλία και συγκεκριμένα από το Λε Μαν, μια πόλη με την οποία συνδέεται ιστορικά. Το ταξίδι αυτό έρχεται 49 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψη της ομάδας στην ίδια πόλη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας ευρωπαϊκής προσπάθειας για τους «κίτρινους».

Ιστορικές αναμετρήσεις και η πρώτη ελληνική νίκη σε γαλλικό έδαφος

Η σχέση του Άρη με τη Λε Μαν έχει βαθιές ρίζες στο παρελθόν, με αναμετρήσεις που έχουν χαραχτεί στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Πριν από αρκετές δεκαετίες, μια νίκη ελληνικής ομάδας στη Γαλλία θεωρούνταν σχεδόν ακατόρθωτη, λόγω του υψηλού επιπέδου των γαλλικών συλλόγων και του αντίστοιχου των ελληνικών.

Ωστόσο, ο Άρης κατάφερε να γράψει ιστορία, αποτελώντας την πρώτη ελληνική ομάδα που επικράτησε σε γαλλικό έδαφος. Η συγκεκριμένη νίκη σημειώθηκε τη σεζόν 1984-85, όταν οι «κίτρινοι» πέρασαν εμφατικά από την έδρα της Λε Μαν με σκορ 91-115, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Κόρατς. Εκείνη η βραδιά χαρακτηρίστηκε ως ονειρική για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Επτά χρόνια νωρίτερα, είχε προηγηθεί μια πραγματική «εφιαλτική» αναμέτρηση, με τον Άρη να γνωρίζει μια βαριά ήττα με 98-46.

Πρόσφατες συναντήσεις και η εμφάνιση του Μπατούμ

Οι λογαριασμοί του Άρη με τη Λε Μαν είναι αρκετοί και εκτείνονται μέχρι και τις πιο πρόσφατες δεκαετίες. Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ήταν τον Ιανουάριο του 2011, όπου η γαλλική ομάδα είχε επικρατήσει με 85-70.

Αντιθέτως, οι «κίτρινοι» είχαν καταφέρει να πάρουν τη νίκη με 66-69 στο πλαίσιο της Euroleague, την περίοδο 2007-08. Σε εκείνο το παιχνίδι, είχε ξεχωρίσει ένας 19χρονος παίκτης, ο Νικολάς Μπατούμ, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει με την απόδοσή του. Ο ντόρος που είχε δημιουργηθεί τότε γύρω από τον Γάλλο φόργουορντ δικαιώθηκε πλήρως από την εντυπωσιακή πορεία που ακολούθησε στην καριέρα του.

Ο μεγάλος στόχος της κατάκτησης του Eurocup

Ενώ οι παραπάνω αναμετρήσεις ανήκουν στο παρελθόν, το παρόν έχει μεγαλύτερη αξία για τον Άρη, ο οποίος θεωρεί απαραίτητο να ξεκινήσει με νίκη το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι. Η κατάκτηση του Eurocup αποτελεί τον μεγάλο στόχο της χρονιάς για την ομάδα.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του συλλόγου στην Euroleague, ανεξαρτήτως του συστήματος franchise ή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων μεταξύ των στελεχών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και του ΝΒΑ. Για αυτόν τον λόγο, και γνωρίζοντας τι συμβαίνει «πίσω από τις κουρτίνες», στον Άρη εφαρμόζουν το δόγμα «τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι», εστιάζοντας αποκλειστικά σε αυτά που πρέπει να γίνουν εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, χωρίς να αναφέρονται σε Euroleague και franchise.

Η αποστολή για το Λε Μαν και η κατάσταση του Γιόβιτς

Η αποστολή του Άρη αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, με πτήση τσάρτερ. Εκτός απροόπτου, στην αποστολή θα συμπεριληφθεί και ο Στέφαν Γιόβιτς, ανεξάρτητα από το αν ο Σέρβος γκαρντ είναι σε θέση να αγωνιστεί άμεσα ή όχι.

Ο έμπειρος παίκτης συμμετέχει στις προπονήσεις της ομάδας, ωστόσο έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας. Ως εκ τούτου, θεωρείται βέβαιο ότι θα χρειαστεί επιπλέον χρόνο για να επανέλθει σε ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta