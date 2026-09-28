Η ΑΕΚ μπροστά σε απαιτητικό πρόγραμμα με ευρωπαϊκές προκλήσεις και ντέρμπι

Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα βρίσκεται η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από κρίσιμες αναμετρήσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Η περίοδος έως το τέλος του 2026 είναι γεμάτη προκλήσεις, με την ομάδα να επιδιώκει τη σταθερότητα και την συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, όπως έχει τονίσει ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς.

Η τρέχουσα κατάσταση και οι στόχοι

Η διακοπή των τριών εβδομάδων για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων βρίσκει την ΑΕΚ τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος. Αυτή η διαφορά οφείλεται στις απώλειες βαθμών που είχε η ομάδα εκτός έδρας, συγκεκριμένα στα παιχνίδια με την Κηφισιά και τον Αστέρα. Παράλληλα, η παρουσία της ομάδας στη League Phase του Champions League ξεκίνησε με το δεξί, καθώς σημείωσε νίκη επί της ΛΑΣΚ.

Όπως έχει αναλυθεί, η ΑΕΚ παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα στα εντός και στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να βρει λύση σε αυτό το ζήτημα μετά τη διακοπή, καθώς η σταθερότητα θεωρείται καθοριστική για τη διεκδίκηση του τίτλου μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η πανάξια κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρυσι απέδειξε περίτρανα την αξία της συνέπειας, με τον φετινό τίτλο να αποτελεί τον βασικό στόχο, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο προπονητής.

Ευρωπαϊκές προκλήσεις στην Αγγλία

Το ξεκίνημα μετά τη διακοπή θα φέρει την ομάδα της ΑΕΚ σε μια εβδομάδα παραμονής στην Αγγλία, όπου θα δώσει δύο σημαντικά παιχνίδια για το Champions League. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ στις 14 Οκτωβρίου, ενώ στις 20 Οκτωβρίου θα αγωνιστεί κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ. Η παραμονή της ομάδας στο Νησί για επτά ημέρες έχει ως στόχο να κρατήσει τους παίκτες απόλυτα συγκεντρωμένους για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, σύμφωνα με την επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς.

Πριν από το ταξίδι στην Αγγλία, η ΑΕΚ θα δώσει το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 Οκτωβρίου. Αμέσως μετά την επιστροφή από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα ακολουθήσει το εντός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό στις 24 Οκτωβρίου. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν μέρος του απαιτητικού προγράμματος που έχει μπροστά της η Ένωση.

Σημαντικά ντέρμπι και εγχώριες αναμετρήσεις

Μέχρι την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου, η οποία οφείλεται και πάλι στους αγώνες των Εθνικών ομάδων, η ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από μεγάλα εμπόδια σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας. Συγκεκριμένα, οι κιτρινόμαυροι θα αγωνιστούν με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο, σε ημερομηνία που αναμένεται να είναι στις 27, 28 ή 29 Οκτωβρίου. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα εμπόδια που θα συναντήσει η ομάδα.

Λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Νοεμβρίου, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα, σε ένα κρίσιμο ντέρμπι που μπορεί να καθορίσει πολλά στην πορεία του πρωταθλήματος. Τέλος, μέσα στην ίδια εβδομάδα, η Ένωση θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Champions League, ολοκληρώνοντας ένα εξαιρετικά δύσκολο σερί αγώνων.

Η διαχείριση του ρόστερ και η συνέχεια

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ μέχρι τα Χριστούγεννα και το τέλος του 2026 δεν προβλέπει κανένα μεσοβδόμαδο κενό, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για σωστή διαχείριση του ρόστερ. Είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το οποίο δεδομένα θα αναβληθεί, να μεταφερθεί στις 16 Δεκεμβρίου, που είναι η μόνη κενή ημερομηνία στο πρόγραμμα της ομάδας μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα χρειαστεί δεδομένα όλο το φάσμα του ρόστερ, καθώς θα πρέπει να ανοίξει το ροτέισον προκειμένου να ανταπεξέλθει η ομάδα στις πολλαπλές υποχρεώσεις. Η συνέχεια και η συνέπεια σε καλές εμφανίσεις και αποτελέσματα είναι ζωτικής σημασίας για τους κιτρινόμαυρους μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς το πρόγραμμα γίνεται πολύ πιο απαιτητικό με τις ξεχωριστές ευρωπαϊκές προκλήσεις και τα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta