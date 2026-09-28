Αμφίβολος ο Κόντι Χάκπο για τους αγώνες της Ολλανδίας με Ελλάδα και Σερβία

Ο Κόντι Χάκπο είναι αμφίβολος για τη συμμετοχή του στους επερχόμενους αγώνες της εθνικής Ολλανδίας, καθώς αποκόμισε τραυματισμό στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Κυριακής. Η κατάστασή του δημιουργεί ερωτηματικά για την παρουσία του τόσο στον εκτός έδρας αγώνα με την Ελλάδα όσο και στον εντός έδρας με τη Σερβία. Ο προπονητής της ομάδας, Τσάβι, αναμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να έχει πλήρη εικόνα σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Ο τραυματισμός του Ολλανδού εξτρέμ

Ο Κόντι Χάκπο, ο οποίος αγωνίζεται ως εξτρέμ στη Λίβερπουλ, αποχώρησε αναγκαστικά από τον αγώνα των «Οράνιε» στη Σερβία το βράδυ της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου. Η πιθανή απουσία του αποτελεί μια σημαντική απώλεια για την εθνική Ολλανδίας, ενόψει των επικείμενων αναμετρήσεων.

Ο τραυματισμός του Χάκπο σημειώθηκε νωρίς στην αναμέτρηση, συγκεκριμένα στο 17ο λεπτό. Το περιστατικό συνέβη έπειτα από μια μονομαχία που είχε ο ποδοσφαιριστής με τον Λούκιτς, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αρχικά, ο Ολλανδός διεθνής προσπάθησε να συνεχίσει να αγωνίζεται κανονικά, δείχνοντας διάθεση να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, ο πόνος στον αστράγαλο αποδείχθηκε αρκετά έντονος και δεν του επέτρεψε να συνεχίσει. Έτσι, ο Κόντι Χάκπο αποφάσισε να ζητήσει αλλαγή, κάνοντας σήμα προς τον πάγκο της ομάδας του. Στη θέση του τραυματία Χάκπο πέρασε ο Φαν Μπόμελ, ο οποίος κλήθηκε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε.

Οι δηλώσεις του προπονητή Τσάβι

Μετά το τέλος του αγώνα στη Σερβία, ο προπονητής της εθνικής Ολλανδίας, Τσάβι, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του Κόντι Χάκπο, δίνοντας τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τον τραυματισμό του παίκτη.

Ο Τσάβι δήλωσε ότι το πρόβλημα του παίκτη εντοπίζεται στον αστράγαλο. Πρόσθεσε επίσης ότι θα υπάρξουν νεότερα σχετικά με την ακριβή κατάσταση του τραυματισμού τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Αυτό θα συμβεί αφότου ο Κόντι Χάκπο υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες θα προσδιορίσουν τη σοβαρότητα του προβλήματος και τον χρόνο αποκατάστασης.

«Δεν νομίζω (ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του). Είναι στον αστράγαλο, αυτά γνωρίζω μόνο. Αύριο θα ξέρουμε, αλλά ελπίζω να μην είναι τόσο σημαντικός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Ολλανδίας. Ο Τσάβι εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο τραυματισμός δεν είναι τόσο σοβαρός όσο αρχικά μπορεί να φάνηκε, αναμένοντας με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Οι επερχόμενοι αγώνες της Ολλανδίας

Η εθνική Ολλανδίας έχει μπροστά της δύο σημαντικές αναμετρήσεις, για τις οποίες η παρουσία του Κόντι Χάκπο παραμένει αμφίβολη, δημιουργώντας προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο.

Ο πρώτος από τους δύο αγώνες είναι εκτός έδρας και θα διεξαχθεί με αντίπαλο την Ελλάδα. Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου. Η Ολλανδία θα χρειαστεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα για αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι κρίσιμο για την πορεία της ομάδας.

Στη συνέχεια, οι «Οράνιε» θα υποδεχθούν εντός έδρας την εθνική Σερβίας. Ο αγώνας αυτός έχει οριστεί για την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου. Η πιθανή απουσία του Χάκπο αποτελεί ένα ζήτημα για τον Τσάβι, καθώς η ομάδα του ενδέχεται να στερηθεί τις υπηρεσίες ενός βασικού της παίκτη σε αυτές τις κρίσιμες αναμετρήσεις, επηρεάζοντας ενδεχομένως τα αγωνιστικά της πλάνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta