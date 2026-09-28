Ιωάννης Παπαπέτρου: Ο Ζαν Μοντέρο βρήκε τον ρόλο του στον Ολυμπιακό μέσω του Super Cup

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε αναλυτικά την παρουσία του Ζαν Μοντέρο στο Super Cup, μιλώντας στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet. Ο Έλληνας φόργουορντ ανέλυσε το πώς οι αγώνες του Super Cup συνέβαλαν σημαντικά στο να αναδείξει ο Μοντέρο τις δυνατότητές του και να βρει τη θέση του στην ομάδα του Ολυμπιακού, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι δηλώσεις του Ιωάννη Παπαπέτρου για τον Μοντέρο

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου προχώρησε σε έναν λεπτομερή απολογισμό των όσων έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον Ζαν Μοντέρο. Στο πλαίσιο της συζήτησης στο Gazz Floor by Novibet, ο Παπαπέτρου εξήγησε πως τα παιχνίδια του Super Cup ήταν καθοριστικά για τον 23χρονο γκαρντ, καθώς τον βοήθησαν να ενσωματωθεί καλύτερα στο σύνολο και να βρει τον ρόλο του στην ομάδα.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Παπαπέτρου, ο Μοντέρο φάνηκε ιδιαίτερα πιο ελεύθερος στο παιχνίδι του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των αγώνων του Super Cup. Αυτή η αυξημένη ελευθερία στο παρκέ ήταν κάτι που, όπως τόνισε ο ίδιος, του έκανε καλό σε σύγκριση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του στα φιλικά παιχνίδια που προηγήθηκαν της επίσημης έναρξης της σεζόν.

Η επίδραση του Super Cup στην προσαρμογή του

Τα ματς του Super Cup αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ωφέλιμα για τον Ζαν Μοντέρο, καθώς του παρείχαν την ευκαιρία να ανακαλύψει και να εδραιώσει τον ρόλο που μπορεί να έχει στον Ολυμπιακό. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου υπογράμμισε πως οι συγκεκριμένοι αγώνες έδωσαν την ευκαιρία στον νεαρό γκαρντ να δείξει με σαφήνεια τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ένα από τα βασικά ερωτηματικά που υπήρχαν γύρω από τον Μοντέρο ήταν το αν θα μπορούσε να εκτελεί τα σουτ του με την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Ο Παπαπέτρου παρατήρησε ότι ο Μοντέρο κατά τη διάρκεια των αγώνων του Super Cup έκανε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως το να «έριξε δύο παιδιά κάτω κι έχει σουτάρει», κάτι που δείχνει την ικανότητά του να παίρνει τις προσπάθειες που ο ίδιος επιθυμεί.

Η διακριτή φιλοσοφία στα σουτ

Ο Ζαν Μοντέρο, ο 23χρονος γκαρντ, διακρίνεται για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά την εκτέλεση των σουτ του. Αυτή η προσέγγιση τον διαφοροποιεί σημαντικά από άλλους παίκτες που αγωνίζονται σε παρόμοιες θέσεις, όπως ο Κόρι Τζόσεφ, ο Τόμας Γουόκαπ, αλλά και ο ΜακΙνταϊρ. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου επεσήμανε αυτή τη διαφορά, τονίζοντας ότι ο Μοντέρο αρέσκεται να παίρνει συγκεκριμένα είδη σουτ που ταιριάζουν στο δικό του στυλ παιχνιδιού.

Η ικανότητά του να δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του και να εκτελεί, όπως περιγράφηκε χαρακτηριστικά από τον Παπαπέτρου, αποτελεί ένα στοιχείο που τον καθιστά ξεχωριστό στο παρκέ. Τα σουτ που επιλέγει να παίρνει είναι αυτά που συνάδουν με την προσωπική του προσέγγιση στο μπάσκετ, κάτι που τον διαφοροποιεί σαφώς από τους προαναφερθέντες συμπαίκτες του και άλλους παίκτες.

Η προσαρμογή στον καινούριο ρόλο των «Ερυθρόλευκων»

Ο Ζαν Μοντέρο βρίσκεται σε μια συνεχή φάση προσαρμογής στον καινούριο ρόλο που έχει αναλάβει στους «Ερυθρόλευκους». Η διαδικασία αυτή, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Ιωάννη Παπαπέτρου, ενισχύθηκε σημαντικά από τη συμμετοχή του στα παιχνίδια του Super Cup, όπου είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει και να εφαρμόσει τις οδηγίες του προπονητή του.

Η προσαρμογή αυτή περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της δικής του φιλοσοφίας παιχνιδιού στις απαιτήσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως την προτίμησή του σε συγκεκριμένα σουτ. Ο ρόλος του στην ομάδα του Ολυμπιακού διαμορφώνεται σταδιακά, με τα παιχνίδια του Super Cup να αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, επιτρέποντάς του να βρει τη θέση του στο αγωνιστικό πλάνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta