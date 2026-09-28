Nations League: Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προκριθεί στα προημιτελικά μετά το σπουδαίο «διπλό» επί της Γερμανίας

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας έχει ανατρέψει τα δεδομένα στο UEFA Nations League, θέτοντας πλέον σοβαρές βάσεις για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αυτή η αλλαγή στην πορεία της ομάδας έρχεται μετά από δύο σημαντικές εκτός έδρας νίκες, με πιο πρόσφατη αυτή επί της Γερμανίας. Οι πιθανότητες πρόκρισης της Ελλάδας έχουν αναλυθεί διεξοδικά από τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, ο οποίος παρουσίασε τα νέα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά δεδομένα.

Ιστορική νίκη και αναθεώρηση στόχων

Η Ελλάδα πέτυχε μια ιστορική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην ισχυρή Γερμανία, επικρατώντας με σκορ 1-0. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League, και αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για την πορεία της εθνικής μας. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την προηγούμενη εκτός έδρας νίκη επί της Σερβίας, έχει αλλάξει ριζικά τους αρχικούς στόχους της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση.

Πριν από την έναρξη του τουρνουά, ο βασικός στόχος της εθνικής μας ήταν να εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο, κάτι που θα διασφάλιζε την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ωστόσο, με τα δύο αυτά «διπλά» κόντρα σε Σερβία και Γερμανία, η συζήτηση έχει πλέον μετατοπιστεί. Η Ελλάδα διεκδικεί πλέον με αξιώσεις τις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου της, οι οποίες «χαρίζουν» ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, κάτι που αρχικά φάνταζε μακρινό.

Οι ενθαρρυντικές προβλέψεις του υπερυπολογιστή

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναλύσεις του υπερυπολογιστή του Football Meets Data, το όνειρο της κατάληψης μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων στον όμιλο όχι μόνο δεν είναι άπιαστο, αλλά αντιθέτως, οι προβλέψεις δείχνουν ότι αποτελεί το αναμενόμενο σενάριο για την ελληνική ομάδα. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι συγκεκριμένα και υποδεικνύουν μια σαφή και ισχυρή τάση υπέρ της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό ποσοστό 81,4% πιθανότητες να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του UEFA Nations League. Ταυτόχρονα, οι πιθανότητες να βρεθεί στα play-offs υποβιβασμού είναι εξαιρετικά χαμηλές, ανερχόμενες μόλις στο 5,9%. Αυτά τα νούμερα υπογραμμίζουν τη δυναμική που έχει αναπτύξει η εθνική μας ομάδα μετά τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα, αναδεικνύοντας την ως έναν σοβαρό διεκδικητή.

Διεκδίκηση της πρωτιάς και η κατάσταση των αντιπάλων

Πέρα από την εξασφάλιση της πρόκρισης, η χώρα μας διεκδικεί πλέον με αξιώσεις και την πρωτιά στον όμιλο. Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει στην Ελλάδα 41,8% πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη θέση. Παράλληλα, οι πιθανότητες να καταλάβει τη δεύτερη θέση ανέρχονται στο 39,6%. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική ομάδα έχει σχεδόν ισάξιες πιθανότητες τόσο για την κορυφή όσο και για τη δεύτερη θέση του ομίλου, κάτι που καθιστά τους επόμενους αγώνες ιδιαίτερα κρίσιμους.

Μετά την εξέλιξη των πραγμάτων και τα τελευταία αποτελέσματα, η Ολλανδία θεωρείται πλέον το φαβορί του ομίλου. Ωστόσο, οι αναλύσεις τονίζουν ότι όλα θα κριθούν στα μεταξύ μας παιχνίδια που ακολουθούν, τα οποία θα διαμορφώσουν την τελική κατάταξη. Η πορεία της Γερμανίας έχει επίσης επηρεαστεί σημαντικά, καθώς αντιμετωπίζει ένα σοβαρό έργο μπροστά της αν θέλει να επιστρέψει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Τέλος, η Σερβία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με 83% πιθανότητες να τερματίσει στον πάτο του ομίλου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Football Meets Data, γεγονός που περιπλέκει την κατάστασή της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta