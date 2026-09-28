Ο Παναθηναϊκός αναζητά ψηλό παίκτη, σύμφωνα με τον Γιώργο Κούβαρη

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις του, μετά τον αποκλεισμό του από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Super Cup. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε στις πρώτες του εκτιμήσεις σχετικά με την απόδοση της ομάδας και τα περιθώρια βελτίωσης εν όψει της συνέχειας της σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιώργος Κούβαρης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet, αναλύοντας τους λόγους που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει προβλήματα στη θέση 5 και γιατί η εύρεση ενός ψηλού παίκτη αποδεικνύεται δύσκολη.

Επιστροφή στις προπονήσεις και πρώτες εκτιμήσεις

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του Super Cup και τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά, η ομάδα του Παναθηναϊκού συγκεντρώθηκε ξανά για προπονήσεις. Η επιστροφή αυτή σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας φάσης αξιολόγησης για το τεχνικό επιτελείο.

Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αμέσως μετά την επανέναρξη των προπονήσεων, προέβη στις αρχικές του εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές αφορούσαν τόσο τα σημεία που λειτούργησαν θετικά για την ομάδα, όσο και τα πεδία στα οποία απαιτείται βελτίωση, εν όψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Το κλίμα στο T-Center Athens και τα κενά στο ρόστερ

Ο Γιώργος Κούβαρης, μεταφέροντας το κλίμα από τη συγκέντρωση των «πρασίνων» στο T-Center Athens, ανέφερε τις σκέψεις που υπάρχουν εντός της ομάδας. Οι σκέψεις αυτές επικεντρώνονται στην κάλυψη των κενών που έχουν εντοπιστεί στο υπάρχον ρόστερ, με στόχο την ενίσχυση του συνόλου.

Όπως ο ίδιος ο Κούβαρης ανέφερε, η ομάδα του Παναθηναϊκού χρειάζεται αυτή τη στιγμή άμεση ενίσχυση στη θέση 5. Για τον λόγο αυτό, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης ενός ψηλού παίκτη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδικασία έχει αποδειχθεί κάθε άλλο παρά εύκολη, παρουσιάζοντας δυσκολίες στην εξεύρεση του κατάλληλου αθλητή.

Οι παράγοντες που οδηγούν στην αναζήτηση ψηλού

Ο Γιώργος Κούβαρης εξήγησε λεπτομερώς τους λόγους που έχουν ωθήσει τον Παναθηναϊκό στην αναζήτηση ενός ψηλού παίκτη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η κατάσταση ορισμένων παικτών της ομάδας καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση.

Ειδικότερα, ο Κούβαρης σημείωσε ότι ο Λεσόρ αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να αγωνιστεί σε συνεχόμενα παιχνίδια. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ο παίκτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή «ούτε στο 50% του πραγματικού Λεσόρ», υποδεικνύοντας ότι δεν είναι σε θέση να αποδώσει στο πλήρες των δυνατοτήτων του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην περίπτωση του Μουστάφα Φαλ. Ο Φαλ ταλαιπωρήθηκε πέρυσι από έναν σοβαρό τραυματισμό, ενώ και φέτος ξεκίνησε τη σεζόν με θλάση. Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα για το αν ο Ομπράντοβιτς θα τον έχει διαθέσιμο και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Επιπλέον, ο Κούβαρης υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να παραβλέπεται και η ηλικία του παίκτη.

Τέλος, ο Γιώργος Κούβαρης αναφέρθηκε και στον Γιαμπουσέλε, δηλώνοντας ότι προς το παρόν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης 5. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, όπως τόνισε ο ίδιος, έχουν οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην ενεργή αναζήτηση ενός ψηλού παίκτη για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta