Ήττα για το Τρινιντάντ με βασικό τον Λιβάι Γκαρσία

Ο Λιβάι Γκαρσία, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, αγωνίστηκε ως βασικός για την εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, η οποία γνώρισε νέα ήττα σε διεθνή αναμέτρηση. Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ηττήθηκε εντός έδρας με σκορ 2-1 από τη Δομινικανή Δημοκρατία, σε ένα παιχνίδι όπου ο Γκαρσία είχε ενεργό ρόλο στην επίθεση και έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση, σημαδεύοντας το δοκάρι.

Η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για το Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Η εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο αντιμετώπισε τη Δομινικανή Δημοκρατία και γνώρισε την ήττα με σκορ 2-1. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα σε ισάριθμα παιχνίδια, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πορεία της στις τρέχουσες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Προηγήθηκε η εκτός έδρας ήττα με 3-2 από την Αϊτή στην 1η αγωνιστική. Η νέα απώλεια βαθμών, αυτή τη φορά στην έδρα της, προσθέτει πίεση στην ομάδα, καθώς δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα του γηπέδου για να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η παρουσία του Λιβάι Γκαρσία στην ενδεκάδα

Ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός στον Παναθηναϊκό, βρέθηκε ξανά στην αρχική ενδεκάδα της εθνικής του ομάδας. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης, στο πλαίσιο της τακτικής διάταξης 4-4-2 που επέλεξε η ομάδα του για την αναμέτρηση.

Η συμμετοχή του από την έναρξη του αγώνα υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει για το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα στην προσπάθεια της ομάδας να δημιουργήσει ευκαιρίες και να απειλήσει την αντίπαλη εστία.

Η φάση του δοκαριού που στέρησε την ισοφάριση

Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Λιβάι Γκαρσία είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Έπειτα από ένα γύρισμα της μπάλας μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός επιχείρησε ένα τελείωμα από κοντινή απόσταση, με στόχο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν ευοδώθηκε, καθώς η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι της αντίπαλης εστίας. Αυτή η φάση στέρησε από τον Γκαρσία την ευκαιρία να ισοφαρίσει το σκορ και να δώσει νέα ώθηση στην ομάδα του σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού.

Η εξέλιξη του σκορ και τα γκολ της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το Τρινιντάντ να παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Συγκεκριμένα, στο 37ο λεπτό, ο Φίλιπς ήταν αυτός που κατάφερε να σκοράρει, δίνοντας προβάδισμα στην εθνική του ομάδα. Η χαρά, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ για τους γηπεδούχους.

Η Δομινικανή Δημοκρατία απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας στο 42ο λεπτό με γκολ του Μόρσελ. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 50ο λεπτό, όταν ο Ντίαζ σκόραρε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2. Το γκολ του Ντίαζ πιστώθηκε στην Αϊτή, σύμφωνα με την αναφορά, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και καθορίζοντας το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Ο απολογισμός του Λιβάι Γκαρσία με το εθνόσημο

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτέλεσε την 55η εμφάνιση του Λιβάι Γκαρσία με το εθνόσημο του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Παρά την ενεργή του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο και την προσπάθειά του να σκοράρει, με αποκορύφωμα το δοκάρι, ο επιθετικός δεν κατάφερε να βρει δίχτυα σε αυτό το παιχνίδι.

Στην συνολική του πορεία με την εθνική ομάδα, ο Λιβάι Γκαρσία έχει επιδείξει την ικανότητά του στο σκοράρισμα, έχοντας σημειώσει συνολικά 13 γκολ στις προηγούμενες εμφανίσεις του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta