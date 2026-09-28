Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 76 γκολ με φάουλ, πλησιάζοντας το απόλυτο ρεκόρ

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε και πάλι με απευθείας εκτέλεση φάουλ, στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Κολούμπους, η οποία έληξε με ήττα 2-1 για την ομάδα του. Ο 39χρονος Αργεντινός άσος έφτασε έτσι τα 76 γκολ με αυτόν τον τρόπο, πλησιάζοντας το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών στη σχετική λίστα. Η εντυπωσιακή του επίδοση συνεχίζεται, αφήνοντας άφωνους τους φιλάθλους με τις ικανότητές του και επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένας από τους κορυφαίους εκτελεστές στατικών φάσεων.

Το εντυπωσιακό γκολ από πλάγια θέση

Ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να σημειώσει ένα ακόμα γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα εντυπωσιακό και δύσκολο. Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός επιθετικός έστειλε την μπάλα από πλάγια θέση απευθείας στο απέναντι «γάμα» της εστίας, αφήνοντας άναυδους τους αντιπάλους και τους θεατές. Το τέρμα αυτό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι εναντίον της Κολούμπους, προσφέροντας μια στιγμή υψηλής ποδοσφαιρικής τέχνης.

Παρά το θεαματικό γκολ του Μέσι, η ομάδα του, η Ίντερ Μαϊάμι, δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα, καθώς η Κολούμπους επικράτησε με σκορ 2-1. Το αποτέλεσμα αυτό δεν επισκίασε την προσωπική επίδοση του παίκτη, ο οποίος συνεχίζει να επιδεικνύει την αδιαμφισβήτητη ικανότητά του στις εκτελέσεις φάουλ, προσθέτοντας ένα ακόμα «παστέλι» στη συλλογή του.

Ορόσημο για τον «Pulga»

Με το πρόσφατο γκολ του, ο Λιονέλ Μέσι έφτασε συνολικά τα 76 τέρματα που έχει σημειώσει στην καριέρα του με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Αυτή η επίδοση τον φέρνει σε μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους κορυφαίους εκτελεστές φάουλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνοντας την τεχνική του αρτιότητα. Ο παίκτης, γνωστός και ως «Pulga», συνεχίζει να προσθέτει εντυπωσιακά γκολ στο ενεργητικό του, δείχνοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο στην ποδοσφαιρική του μαγεία.

Ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο, όπως αναφέρεται, συνεχίζει να μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό με τις ικανότητές του ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Η συνέπεια στις εκτελέσεις φάουλ αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, προσφέροντας θέαμα και αποτελεσματικότητα.

Πλησιάζοντας το απόλυτο ρεκόρ

Η επίδοση των 76 γκολ με απευθείας φάουλ φέρνει τον Λιονέλ Μέσι πολύ κοντά στην κορυφή της σχετικής λίστας. Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός άσος χρειάζεται ακόμα τρία τέρματα με τον ίδιο τρόπο για να γίνει μόνος πρώτος στο απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών σε αυτή την κατηγορία. Η προσπάθειά του να φτάσει αυτό το ιστορικό ορόσημο συνεχίζεται, με τους φιλάθλους να αναμένουν με αγωνία τις επόμενες εμφανίσεις του.

Πριν από το πρόσφατο γκολ του εναντίον της Κολούμπους, ο Μέσι είχε σκοράρει ξανά με απευθείας εκτέλεση φάουλ απέναντι στη Σαν Ντιέγκο, σε έναν αγώνα που έληξε ισόπαλος με σκορ 2-2. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του παίκτη σε αυτόν τον τομέα του παιχνιδιού, δείχνοντας ότι διατηρεί την εκτελεστική του δεινότητα.

Η πορεία του 39χρονου άσου

Ο Λιονέλ Μέσι, παρά την προχωρημένη ποδοσφαιρική του ηλικία, συνεχίζει να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο απόδοσης και να προσφέρει μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους. Η ικανότητά του να σκοράρει από στατικές φάσεις παραμένει ένα από τα ισχυρότερα όπλα του, συμβάλλοντας σημαντικά στην ομάδα του και αποδεικνύοντας την αστείρευτη ποιότητά του.

Ο «κοντός», όπως επίσης αναφέρεται, επιβεβαιώνει σε κάθε αγώνα γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος. Η επιμονή του στην τελειοποίηση των εκτελέσεων φάουλ τον έχει οδηγήσει σε αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα, θέτοντας νέα δεδομένα στον κόσμο του ποδοσφαίρου και αφήνοντας το στίγμα του στην ιστορία του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta