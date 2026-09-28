Η λέξη-κλειδί και οι δύο ιστορικές νίκες της εθνικής Ελλάδας

Η εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στην πάντοτε ταλαντούχα Σερβία και την παραδοσιακή δύναμη, Γερμανία. Μετά από αυτές τις δύο αγωνιστικές, η ελληνική ομάδα έχει συγκεντρώσει έξι βαθμούς, ένα επίτευγμα που πολλοί δεν θα στοιχημάτιζαν στην αρχή της διαδικασίας. Το βράδι της νίκης μέσα στη Γερμανία, στο Άουγκσμπουργκ, συμπύκνωσε όλα τα στοιχεία αυτής της πορείας σε μία συγκεκριμένη «λέξη-κλειδί».

Η «λέξη-κλειδί» που σημάδεψε τις νίκες

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Γερμανία, τόσο ο προπονητής της εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όσο και ο διεθνής ποδοσφαιριστής Γιώργος Μασούρας, χρησιμοποίησαν την ίδια χαρακτηριστική λέξη για να περιγράψουν την προσπάθεια της ομάδας. Ο Γιώργος Μασούρας, μιλώντας στη μικτή ζώνη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Απολαμβάνουμε να υποφέρουμε όλοι μαζί».

Λίγο νωρίτερα, στο flash interview, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε αναφέρει: «Το βασικό είναι ότι πρέπει να υποφέρεις και υποφέραμε για τη νίκη. Οι παίκτες μου δώσανε τα πάντα στο γήπεδο». Η επιλογή αυτής της λέξης δεν θεωρείται τυχαία, καθώς φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία και την αφοσίωση που επέδειξαν οι διεθνείς στις κρίσιμες αυτές αναμετρήσεις.

Δύο εκτός έδρας θρίαμβοι και η νέα πορεία

Η πορεία της εθνικής Ελλάδας στις δύο αυτές εκτός έδρας αναμετρήσεις έχει δημιουργήσει ένα νέο κλίμα αισιοδοξίας. Το 2/2 στις νίκες, με έξι βαθμούς στο ενεργητικό της, αποτελεί ένα σημείο καμπής για την ομάδα. Αρχικά, λίγοι θα πόνταραν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα απέναντι σε τόσο ισχυρούς αντιπάλους, ωστόσο η εικόνα της ομάδας στα δύο ματς δικαιώνει πλήρως την προσπάθεια.

Η αναμέτρηση με τη Σερβία «γέννησε» την υποψία αυτής της αλλαγής, με τον τρόπο που η ομάδα πάλεψε για την ανατροπή. Οι δηλώσεις του Παυλίδη μετά τον αγώνα με τη Σερβία αναφέρθηκαν ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της νέας προσέγγισης. Το παιχνίδι με τη Γερμανία, από την άλλη πλευρά, αποτέλεσε την πλήρη επιβεβαίωση αυτής της πορείας, δείχνοντας ότι η ομάδα έχει δουλέψει πολύ εσωτερικά μετά τα όσα συνέβησαν στα προκριματικά για το Μουντιάλ.

Η ανατροπή του αγωνιστικού προφίλ

Στο Άουγκσμπουργκ, η εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε ένα παιχνίδι που βγήκε έξω από τα συνηθισμένα της στάνταρ. Η κατοχή της μπάλας στο ματς «έκλεισε» στο 76% υπέρ των Γερμανών, ένα στοιχείο που θα μπορούσε να γεννήσει ανησυχία. Ωστόσο, η ελληνική ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη σχεδόν αποκλειστικά με αυταπάρνηση, αυτοθυσία και κυνικότητα.

Αυτά τα στοιχεία, δηλαδή η αυταπάρνηση, η αυτοθυσία και η κυνικότητα, αποδόθηκαν στις πιο ένδοξες ημέρες της ιστορίας της εθνικής, αναφερόμενοι στο EURO 2004. Επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στις μεγάλες νίκες της ομάδας δεν είχε χρειαστεί να στηριχθεί ξανά σε τέτοιο βαθμό σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Προηγουμένως, η ομάδα έπαιζε καλό επιθετικό ποδόσφαιρο και αυτό αρκούσε. Ακόμα και στο περίφημο βράδι στο Wembley, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο λόγω της νέας ιστορικής νίκης, η Ελλάδα είχε «πατήσει» την Αγγλία, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτή τη φορά, χρειάστηκε να κάνει κάτι διαφορετικό και το κατάφερε.

Ο ρόλος του Κωνσταντή Τζολάκη στο Άουγκσμπουργκ

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επικράτηση της εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία ήταν η εξαιρετική απόδοση του τερματοφύλακα Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Τζολάκης πραγματοποίησε συνολικά πέντε επεμβάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν δύσκολες, κρατώντας την ομάδα όρθια σε κρίσιμες στιγμές.

Η παρουσία ενός σπουδαίου γκολκίπερ είναι ένα χαρακτηριστικό κάθε σπουδαίας εθνικής ομάδας. Παρόλο που το «μισό μηδέν» έχει δαιμονοποιηθεί, η ικανότητα του τερματοφύλακα να κρατάει την ομάδα ζωντανή σε 2-3 μεγάλες στιγμές ενός ανώτερου αντιπάλου, προσφέρει «ανάσες» και ψυχολογία για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Αυτή η συνεισφορά του Τζολάκη ήταν καθοριστική για να «κλέψει» η Ελλάδα κάτι από ένα βράδι που ενδεχομένως να μην έπαιζε το ποδόσφαιρο που είχε στο μυαλό της.

Ένα μοντέλο που λειτουργεί ξανά

Η προσέγγιση αυτή, η οποία βασίζεται στην αυταπάρνηση, την αυτοθυσία και την κυνικότητα, αποτελεί ένα μοντέλο που λειτούργησε για την εθνική Ελλάδας για πάνω από μία δεκαετία στο παρελθόν. Η νέα αυτή νίκη, με τα χαρακτηριστικά που την συνόδευσαν, δείχνει ότι η ομάδα μπορεί να προσαρμοστεί και να κερδίζει ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για το επιθετικό ποδόσφαιρο που ενδεχομένως προτιμά. Η ικανότητα να «υποφέρεις» και να δίνεις τα πάντα στο γήπεδο, όπως τόνισαν οι πρωταγωνιστές, αναδεικνύεται ως το κλειδί για την επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Athletiko