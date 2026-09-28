Η Μαλακάσα υποδέχεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκοποβολής με 22μελή ελληνική αποστολή

Η Μαλακάσα ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς σκοποβολής, καθώς θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πήλινου στόχου του 2026. Η Ελλάδα θα παρατάξει μία 22μελή αποστολή αθλητών και αθλητριών στα αγωνίσματα του σκιτ και του τραπ, με προσδοκίες για σημαντικές διακρίσεις. Το ανακαινισμένο σκοπευτήριο υποδέχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μία μεγάλη διεθνή διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη της σκοποβολής.

Επιστροφή της διεθνούς δράσης στη Μαλακάσα

Μόλις έναν χρόνο μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πήλινου στόχου του 2025, το ανακαινισμένο Σκοπευτήριο Μαλακάσας υποδέχεται ακόμη μία διοργάνωση κορυφαίου επιπέδου. Η περιοχή θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς σκοποβολής, φιλοξενώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πήλινου στόχου του 2026.

Αυτή η συνεχής επιλογή της Μαλακάσας για μεγάλες διοργανώσεις αναδεικνύει την ποιότητα των εγκαταστάσεων και την ικανότητα της χώρας να φιλοξενεί αθλητικά γεγονότα υψηλού κύρους.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Η αγωνιστική δράση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου με τα αγωνίσματα του σκιτ. Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα διαγωνιστούν για τις καλύτερες επιδόσεις, με στόχο την πρόκριση στους τελικούς.

Από τις 7 Οκτωβρίου, τη σκυτάλη θα πάρει το αγώνισμα του τραπ, όπου οι σκοπευτές θα επιδιώξουν επίσης τις καλύτερες δυνατές θέσεις. Το ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί με τους τελικούς των μεγάλων κατηγοριών. Τα μετάλλια στο σκιτ γυναικών και ανδρών θα κριθούν την 1η Οκτωβρίου, ενώ οι τελικοί του τραπ έχουν προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου.

Η ελληνική αποστολή και οι προσδοκίες

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με μία πολυπληθή αποστολή 22 αθλητών και αθλητριών, οι οποίοι θα αγωνιστούν τόσο στο σκιτ όσο και στο τραπ. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού Ελλήνων σκοπευτών υπογραμμίζει τη δυναμική της χώρας στο άθλημα.

Μεταξύ των Ελλήνων αθλητών, ξεχωρίζουν ορισμένα ονόματα που φέρουν εμπειρία και διακρίσεις από προηγούμενες διοργανώσεις, δημιουργώντας προσδοκίες για επιτυχίες μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη στην κορυφή του σκιτ

Στο σκιτ γυναικών, τα περισσότερα βλέμματα από ελληνικής πλευράς θα είναι στραμμένα στην Εμμανουέλα Κατζουράκη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιστρέφει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ως κάτοχος του τίτλου, τον οποίο είχε κατακτήσει το 2025 στο Σατορού της Γαλλίας.

Στη Μαλακάσα, η Κατζουράκη θα επιχειρήσει να διατηρήσει τα σκήπτρα της μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η αθλήτρια έχει καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο του αγωνίσματος, έχοντας στο παλμαρέ της και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 στο Μπακού, καθώς και την 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Δυναμική παρουσία στο σκιτ ανδρών και το τραπ

Σημαντικές πιθανότητες διάκρισης έχει η Ελλάδα και στο σκιτ ανδρών, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, η ελληνική ομάδα είχε καταφέρει να ανέβει στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό σκιτ ανδρών.

Στη φετινή διοργάνωση, στην ελληνική ομάδα σκιτ ανδρών έχουν δηλωθεί οι Μπάμπης Χαλκιαδάκης, Νίκος Φραντζεσκάκης, Παναγιώτης Γερόχρηστος, Αλέξανδρος Κοροβέσης και Νίκος Μαυρομμάτης. Αυτό το ισχυρό ελληνικό σύνολο μπορεί να διεκδικήσει μία νέα παρουσία στις υψηλές θέσεις. Παράλληλα, στο αγώνισμα του τραπ, ο Γιάννης Χατζητσακίρογλου έρχεται με το αργυρό μετάλλιο των Μεσογειακών Αγώνων, ενισχύοντας τις ελληνικές προσδοκίες.

Με πληροφορίες από: Athletiko