Η ήττα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας από το ελληνικό συγκρότημα, και μάλιστα στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Γιούργκεν Κλοπ ως ομοσπονδιακού προπονητή σε εντός έδρας αγώνα, αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Τα σχόλια είναι ιδιαίτερα καυστικά, με τους δημοσιογράφους να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την εμφάνιση της ομάδας.

Ο παλαίμαχος μέσος, Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ, σχολίασε χαρακτηριστικά πως «Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα», αντανακλώντας το γενικότερο κλίμα που επικρατεί μετά το αποτέλεσμα.

Οι αντιδράσεις του γερμανικού Τύπου

Η εφημερίδα Bild, στο πρώτο θέμα της ψηφιακής της έκδοσης, σχολίασε πως «Ο Γιούργκεν Κλοπ αποτυγχάνει στο ντεμπούτο του εντός έδρας – Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργκεν Κλοπ». Η εφημερίδα υπενθύμισε ότι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθούν οι «νάνοι» του ποδοσφαίρου, αναφερόμενος στην 41η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την ελληνική ομάδα ως τη «χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Η Bild θύμισε επίσης ότι η εθνική Ελλάδας δεν είχε προκριθεί στα τρία τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αλλά είχε προκαλέσει «διεθνή αίσθηση» με τη νίκη της την τελευταία στιγμή επί της Σερβίας. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η χθεσινή ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο.

Από την πλευρά του, το ιδιωτικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv σημείωσε πως «η Ελλάδα χαλάει το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στην έδρα του». Περιέγραψε την ήττα ως «το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου» και ως την «πρώτη απογοήτευση για τον παγκοσμίως σεβαστό σωτήρα» Γιούργκεν Κλοπ. Το κανάλι ανέφερε ότι ο «αντίπαλος με τα βαθιά και πολύ πειθαρχημένα όπλα» προκάλεσε «άσχημο λάθος» για την ομάδα του Κλοπ, προσθέτοντας ότι η Γερμανία, παίζοντας μπροστά σε 28.945 θεατές, είχε ευκαιρίες να αποφύγει την ήττα, αλλά συνολικά, το επιθετικό της παιχνίδι ήταν «εξαιρετικά νωθρό».

Σχόλια από τηλεόραση και περιοδικά

Το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στην εκπομπή του Sportschau, σημείωσε ότι «η θαυματουργή θεραπεία αναβλήθηκε, καθώς η Ελλάδα τιμώρησε το λάθος της Γερμανίας». Ο παλαίμαχος μέσος και σχολιαστής του καναλιού, Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ, επανέλαβε πως «Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα».

«Φρένο στην ευφορία Κλοπ», ήταν ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel. Το περιοδικό ανέφερε ότι, αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο του Άουγκσμπουργκ, «ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά, ειδικά με σφυρίγματα εναντίον των Γερμανών και με πανηγυρισμούς στις κατοχές της μπάλας». Μάλιστα, οι διαχειριστές του σταδίου αντάμειψαν τους Έλληνες με το γνωστό γερμανικό τραγούδι «Griechischer Wein» (Ελληνικό κρασί). Τέλος, η Süddeutsche Zeitung συνόψισε με τον τίτλο «Η Ελλάδα σταματάει τον Κλοπ», σχολιάζοντας ότι το «οργανωμένο χάος» του Γιούργκεν Κλοπ έγινε «καθαρό χάος» κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr