Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup, εντυπωσίασε ο ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup, κερδίζοντας στον τελικό τον ΠΑΟΚ με 101-96, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν την προηγούμενη σεζόν, προσθέτοντας ένα ακόμη τρόπαιο στη συλλογή τους.

Παρά την κατάκτηση του τίτλου από τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που απέσπασε τα εύσημα για την αγωνιστική του παρουσία. Η μονομαχία των δύο ομάδων προϊδεάζει για μεγάλα ματς στη συνέχεια της Stoiximan GBL, καθώς το επίπεδο ανταγωνισμού φάνηκε υψηλό.

Η πορεία του Ολυμπιακού προς τον τίτλο

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, κυριαρχώντας στο πρώτο ημίχρονο. Η διαφορά έφτασε ακόμα και στο +21, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 50-29 στο 17.40'', δείχνοντας την αποφασιστικότητα του Ολυμπιακού να πετύχει τον στόχο του.

Οι «ερυθρόλευκοι» με την εμπειρία και την ποιότητά τους κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους, δοκιμάζοντας τα όριά τους απέναντι σε έναν αντίπαλο που έδειξε ότι είναι έτοιμος για διεκδίκηση τίτλων. Ο Σάσα Βεζένκοβ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομάδα, ενώ ο Ζαν Μοντέρο έκανε τη διαφορά στις δύσκολες στιγμές.

Η εντυπωσιακή αντίδραση του ΠΑΟΚ

Παρά το μεγάλο προβάδισμα του Ολυμπιακού, ο «δικέφαλος» δεν το έβαλε κάτω. Με καλύτερη άμυνα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά και να πάει στα αποδυτήρια με το σκορ στο 50-36 στο 20', δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ συνέχισε την αντεπίθεσή του. Με εύστοχα τρίποντα από τους Τσέντι Όσμαν, Νικ Καλάθη και Ναζ Μήτρου-Λονγκ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης πλησίασε τον Ολυμπιακό και έφτασε να διεκδικεί τον τίτλο σε ένα σουτ, δημιουργώντας μια συναρπαστική εξέλιξη.

Η κρίσιμη στιγμή και οι πρωταγωνιστές

Η αναμέτρηση έφτασε στην κορύφωσή της στο τελευταίο λεπτό, όπου η αγωνία ήταν μεγάλη. Ο Ζαν Μοντέρο, με προσωπικές ενέργειες και έξι συνεχόμενους πόντους, έβγαλε τον Ολυμπιακό από τη δύσκολη θέση, οδηγώντας τον στην κατάκτηση του τροπαίου του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός, με την εμπειρία και την ποιότητά του, μπόρεσε να πετύχει τον στόχο του, δοκιμάζοντας τα όριά του απέναντι σε έναν αντίπαλο που, όπως επισημάνθηκε και μετά τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, έχει δείξει ότι είναι εδώ και έτοιμος για να διεκδικήσει τίτλους.

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ και το ελληνικό μπάσκετ

Ο ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας από το -21 του πρώτου ημιχρόνου, απέδειξε ότι διαθέτει το μέταλλο μεγάλης ομάδας. Η εικόνα του στο Super Cup, που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», υποδηλώνει πως δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τους μεγάλους συλλόγους που αγωνίζονται στη Euroleague.

Ο Τσέντι Όσμαν αναδείχθηκε σε σταρ για τον ΠΑΟΚ, ενώ παίκτες με μεγάλη ποιότητα όπως οι Φόστερ, Ταϊρί, Χάτζινς, Αλεξάντερ και Μουρ «δένουν» αρμονικά με τη λειτουργία «κομπιούτερ» του Νικ Καλάθη. Το επίπεδο των αγώνων στο Super Cup έδειξε ότι το ελληνικό μπάσκετ αλλάζει επίπεδο.

Προοπτικές για τη συνέχεια της σεζόν

Για τον Ολυμπιακό, η κατάκτηση του Super Cup αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα στη σεζόν, αν και απαιτείται ακόμα χρόνος για να αποκτήσει την κατάλληλη ομοιογένεια. Οι αυτοματισμοί λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ έδειξε πως είναι μια ομάδα που δεν έρχεται απλώς, αλλά είναι εδώ και έτοιμη να διεκδικήσει τίτλους. Η εμφάνισή του στο Super Cup ενισχύει την πεποίθηση ότι θα προσφέρει δυνατές αναμετρήσεις στη Stoiximan GBL.

Με πληροφορίες από: Gazzetta