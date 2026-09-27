Ο ΠΑΟΚ «τρομάζει» ακόμα και στις ήττες του στο Super Cup

Ο ΠΑΟΚ έχει πείσει τους πάντες, ακόμα και τους πιο καχύποπτους, με το «καλημέρα» στη νέα σεζόν, ότι ακόμα και σε μία ήττα, όπως αυτή από τον Ολυμπιακό στο Super Cup, δείχνει από τι «φτιάχνεται». Η εικόνα του «Δικέφαλου» στο Περιστέρι άφησε ισχυρές εντυπώσεις, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας την αγωνιστική του ταυτότητα.

Η αρχή του αγώνα και η κυριαρχία του Ολυμπιακού

Στην αναμέτρηση του Super Cup, οι συνθήκες πριν το τζάμπολ και μετά την έναρξη του αγώνα έδειχναν ότι ο Ολυμπιακός είχε τον πλήρη έλεγχο. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 50-29, δημιουργώντας την εντύπωση ότι όλα είχαν κριθεί από νωρίς. Αυτό οφειλόταν τόσο στην έλλειψη ενέργειας και τις αρκετές κακές επιλογές του «Δικέφαλου», όσο και στην κυριαρχική εικόνα των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός χτυπούσε κάθε αδυναμία που έβρισκε μπροστά του, με τους παίκτες του να αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο. Ήταν φυσιολογικό, ως ένα βαθμό, ο Ολυμπιακός να κατεβάσει κάπως ταχύτητα από τη στιγμή που είχε εξασφαλίσει τέτοιες διαφορές στο σκορ.

Η αξιομνημόνευτη αντίδραση του ΠΑΟΚ

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αξιομνημόνευτη, καθώς η ομάδα του Τρινκιέρι επέστρεψε δυναμικά. Ο «Δικέφαλος» αγωνίστηκε ουσιαστικά χωρίς «4άρι», λόγω της απουσίας των Γκρέι και Χουγκάζ, με τον προπονητή να χρησιμοποιεί «σχήματα... καμικάζι».

Αυτά τα σχήματα έβρισκαν λύσεις στην επίθεση, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να σημειώνουν 11/27 τρίποντα στο δεύτερο μέρος. Παρά το ενδεχόμενο να χάνονταν πράγματα στην άμυνα, η ομάδα είχε να αντιμετωπίσει παίκτες όπως ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ. Ο Εντιάι, μάλιστα, έγινε παράγοντας του αγώνα, βγάζοντας ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Επική ανατροπή που δεν ολοκληρώθηκε

Ο ΠΑΟΚ πήγε να πραγματοποιήσει μία επική ανατροπή υπό αυτές τις συνθήκες, φτάνοντας μέχρι και το -1. Ο Φόστερ χτύπησε στο ένας-ένας τον Βεζένκοφ, ενώ η ομάδα έφτασε και στο σουτ της νίκης, με το τρίποντο που έδωσε ο Ολυμπιακός στον Καλάθη στο 96-93. Η μπάλα δεν έκανε το χατίρι του Νικ, παρόλο που τα σουτ ήταν ελεύθερα και σωστά εκτελεσμένα.

Ο αγώνας έληξε 98-96, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει οριακά κοντά στην κλοπή της μπάλας. Ωστόσο, ο Καρπάνος χρεώθηκε με φάουλ στον Μοντέρο, σε μία φάση που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Τρινκιέρι επέστρεψε κόντρα σε έναν Ολυμπιακό που είχε όλους τους σταρ του σε πολύ καλή μέρα, με τους Βεζένκοφ, Μοντέρο και Φουρνιέ να είναι οι πρώτοι σκόρερ και να «κουβαλούν» την ομάδα τους στα κρίσιμα σημεία. Δεν ήταν μόνο ότι πήγε να ανατρέψει το -21, αλλά ότι προσπάθησε να το κάνει απέναντι σε έναν πραγματικά καλό Ολυμπιακό.

Η φιλοσοφία του Τρινκιέρι και οι προσδοκίες

Ο τρόπος με τον οποίο ο Τρινκιέρι δομεί την κουλτούρα της ομάδας του έχει κάνει τους πάντες εντός της να πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Η εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ αυτό το διήμερο στο Περιστέρι το κατέστησε σαφές σε όλους.

Αν ο ΠΑΟΚ «τρομάζει» ακόμα κι όταν χάνει, η μεγάλη προσδοκία που υπάρχει για την ομάδα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, και αυτό δεν συμβαίνει από μόνο του, αλλά είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της ίδιας της ομάδας. Ο Τρινκιέρι, μάλιστα, αναφέρθηκε και στις διαμαρτυρίες κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Επόμενοι στόχοι και αλλαγές στο ρόστερ

Το παιχνίδι της Τετάρτης, στην πρεμιέρα του Eurocup με τη Μανρέσα, έχει σαφώς μεγαλύτερη σημασία από το Super Cup. Τώρα, όντως, ξεκινάει η σεζόν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, απ’ ό,τι φαίνεται, θα προχωρήσει και στην πρώτη του αλλαγή στο ρόστερ.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας αναμένεται να έρθει στην ομάδα, αντικαθιστώντας τον Κλίφορντ Ομορούγι. Το κατά πόσο αυτή η αλλαγή είναι αυτό που λείπει από το συγκεκριμένο ρόστερ, μόνο το γήπεδο θα το δείξει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta